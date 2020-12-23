【NBA】居里失準勇士首戰26分落敗　盤點十位今季復出球星

NBA經過一輪熱身賽後，今日（23日）進行首日常規賽，其中籃網以26分大勝勇士。勇士除了開段錯領先兩分外，全場被籃網壓制，相隔8個月後的第一場賽事以99：125不敵籃網。 籃網今場先取開門紅外亦寫下三個紀錄，讓人不禁估計到底是有爭冠實力還是只虛張聲勢。

今季首次聯手的雙星杜蘭待（Kevin Durant）和艾榮（Kyrie Irving）上半場就合轟36分，帶動球隊抗衡勇士，更曾領先最多35分。近日抵受輿論壓力的艾榮毫不影響表現，全場16射10中，包括三分球7射4中，攻入26分、4籃板和4助攻，當中24分都集中在上半場。休兵18個月，阿基里斯腱撕裂後回歸就打出全能表現，上場25分鐘16射7中，錄下22分、5籃板、3助攻、3抄截和1封阻，以行動證明他回來了。

近日受到輿論的艾榮看似沒有影響表現。（Getty Images）

此外，這也是新教頭拿殊（Steve Nash）執教籃網後的首場「正式」勝仗，集中對居里的防守奏效，也將球隊的節奏推快，可算為三人的合作「開個好頭」。

兩人加上新教練拿殊，籃網的新組合希望並不是虛張聲勢。（Getty Images）

籃網今季揭幕戰創下三紀錄

籃網自2012-13年賽季後首次在揭幕戰取得勝利，期間的揭幕戰七連敗更是NBA現存球隊中最長的紀錄。另外，26分分差也是籃網隊史揭幕戰中最大分差，改寫原來於2003-04年的20分。然而因疫情影響，聯盟為避免球隊因出現確診球員而受影響，將每場比賽的13人限制改為15人，籃網也創下史上首次15位球員上場的紀綠。

傷癒復出杜蘭特也找回自己的狀態。（Getty Images）

拿殊目標是將球隊的節奏推快。（Getty Images）

10個今季復出的球星：（按圖放大）

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勇士陣容大變 待找回節奏

比賽早早進入垃圾時間，勇士雖有居里（Stephen Curry）坐鎮，但顯然和去季的面貌不同，畢竟回溯上場比賽已經是8個月前的事，在陣容大變和K湯臣（Klay Thompson）和格連（Draymond Green）缺陣下的勇士仍未找回比賽節奏。

居里獨挑大樑未能守住勝利。（Getty Images）

居里在生涯第700場NBA賽事中，21射僅7中，三分球10射2中，仍交出20分、10助攻、4籃板和2扮截的數據；更值一提的就是今季榜眼韋斯文（James Wiseman）正選上場24分鐘，交出19分、6籃板和2抄截，確實讓人抱有期望。

生涯一直和傷患糾纏的戰士們： （按圖放大）

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盤點一生一隊的球隊忠臣：（按圖放大）