【NBA】希活轉投黃蜂再受傷　盤點與傷患糾纏不休的「玻璃人」

休息是為了走更長的路？但2020-21年NBA賽季，離上季總冠軍最後一戰只休了71天便展開熱身賽，比正常時序少了將近50多天休季時間。 熱身賽開打還未夠一星期，希活（Gordan Hayward）又傳出受傷消息，將進入球隊的每日觀察名單，到底是休息不足還是希活真的是「玻璃人」？

今季由塞爾特人轉戰黃蜂的希活，在僅僅5天的熱身賽後就傳出受傷消息，據黃蜂官方報導，希活因為右手第五掌骨撕裂性骨折，需要加入每天觀察的名單之中。希活是在對速龍的一戰中受傷，傷勢不算嚴重，毋須做手術，但需要缺席對魔術的季前賽。

據美媒統計，由2017年10月至今，希活已經出現多達8次傷病。消息一出，不少網民表示：「又傷？」更說比起籃球員，希活更適合做電競選手。

今季以4年1.2億美元加盟黃蜂。（Getty Images）

【希活愛NBA更愛打機】（按圖放大）

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休季期間，黃蜂與30歲的希活簽下4年1.2億美元合約，一度引起球迷的討論，畢竟過去傷患歷史和年紀的因素，這確是一份大合約。

在聯盟打滾10年，希活曾效力爵士和塞爾特人，生涯累積641場常規賽，其中479場正選出場，場均15.3分、4.4籃板和3.5助攻；29場季後賽，場均也有15分、4.6籃板和2.9助攻。

希活3年傷8次：（按圖放大）

希活於2017-18年首戰大傷以致球季報銷。（Getty Images）

10年生涯「玻璃人」屬性漸露

爵士時代，希活的出場率還未有人發現他的「玻璃」屬性，加盟塞爾特人後的2017-18年賽季，首戰就落場不慎出現恐怖「大拗」，足踝成90度，全季報銷。即使翌季復出打了72場比賽，教練團明顯不敢盡用他，場均僅上陣25.9分鐘。到了去季，又因傷缺席了20場常規賽和12場季後賽。

黃蜂老闆米高佐敦（Michael Jordan）以平均年薪3000萬美元簽下希活，可算是無奈而又大膽之舉，大概是球隊的級數如果不花大數，其實很難吸引到大牌球星加盟。

還未到常規賽，希活就受傷了。（Getty Images）

生涯一直和傷患糾纏的戰士們： （按圖放大）

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球場上激戰所致可怕傷患（慎入）：