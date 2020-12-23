【NBA】湖人冠軍指環紀念高比　快艇打破占士「必勝」定律

Jumper
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湖人在勒邦占士（Lebron James）和戴維斯（Anthony Davis）的帶領下去季終贏得隊史暌違十年的總冠軍。

雖然在疫情的影響下，NBA仍未能開放觀眾入場，但今日（23日）仍然於主場如期舉行授戒儀式。

NBA新賽季今日揭幕，湖人官方宣佈：在球迷回來之前，不會揭開第17面冠軍錦旗。雖然球隊已經將錦旗懸掛在主場史達普斯中心，但現已黑色布幕遮蓋，並寫著「敬請期待，湖人家庭」（Stay tuned，Lakers Family）直到球迷重新入場，但領戒儀式將會如期舉行。

占士獲指環後興奮的跳舞。（Getty Images）

備受關注的就是冠軍指環的設計，設計師Jason Arasheben過去也曾為湖人設計2009和2010年的指環，相隔10年再拿下冠軍，Arasheben也在其中藏有不同細節。這枚達16.45卡，有804顆鑽石和180克14K黃金的冠軍指環，其中有17顆0.95卡紫鑽構成代表湖人的英文字母「L」，「17｣ 就代表是隊史中第17座冠軍，而「95｣ 就是湖人在泡泡隔離的95天。

2020年NBA冠軍指環設計細節：（按圖放大）

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湖人隊近十一隻冠軍指環一覽：（按圖放大）

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頒發指環的同時，大會播出影片由球員和教練的家人「一同」頒獎，其中「字母弟」（Kostas Antetokounmpo）少不了有哥哥，公鹿球星「字母哥」出現；然而其他球員的孩子也出現在熒幕上大叫著「爸爸我愛你」，場面感人。

湖人的領戒儀式今日照常。（Getty Images）

粉碎占士勝利定律

然而今日同城「打吡」又是湖人的頒獎儀式，果然意義深遠。快艇也在「主場」一同見證時刻，無疑是不好受，但卻以116：109擊敗湖人得到首場勝利，其中保羅佐治（Paul Geroge）狂攻33分、6籃板和3助攻，粉碎占士過去3次領取冠軍戒指的夜晚都幫助球隊拿下勝利的定律。

快艇獲派PS5和耳機。（網上圖片）

湖人獲戒指 快艇獲PS5

另外，湖人收獲戒指，快艇也不「輸蝕」，賽前給每一名球員派發一部PS5和耳機，隨即有不少網民留言：「我寧擁有PS5，也不要戒指，所以快艇才是今晚真正的贏家。」、「湖人領指環的時候，快艇集體在更衣室玩PS5。」所以今天同城的兩隊都是贏家。

冠軍錦旗依然用黑布遮蓋，直到球迷可以入場。（網上圖片）

10年來影響着湖人的畫面（按圖進入）：

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