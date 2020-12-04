【NBA】戴維斯續約再伙拍占士　湖人重建紫金王朝第一步

還有不夠20天，NBA就要開新一季，近日交易頻頻最重磅的一定是湖人冠軍人腳的去留；其中去季與勒邦占士（LeBron James）拍住上的安東尼戴維斯（Anthony Davis）就決定續簽，被美媒評為性價比最高的頂薪。

據美國媒體《ESPN》報道，湖人成功與占士提前續約，再簽下兩年8500萬美元後，再與戴維斯完成續約，簽下5年1.9億的協議，也代表這個組合有機會再並肩作戰4個賽季。

上季兩人就合作為湖人拿回久違十年的NBA總冠軍，可說是重建紫金王朝的起點，因為在休季期間湖人管理層更不敢怠慢讓兩位球隊的中流柢柱流走。然而戴維斯上季交出場均26.1分、9.3籃板、3.2助攻、2.3封阻和1.5抄截，這樣的全能數據，讓他成為占士外最強鋒線。

雖然外界認為戴維斯的續約決定是因為占士也提早續約，但他卻 表示自己毫不知情。（Getty Images）

勒邦占士（LeBron James）續約至2023年。（Getty Images）

今年27歲的戴維斯正值當打，準備「擔正」，有占士的帶領雖然未能成為隊中「一哥」，但也會是遲早的事。合約起薪為3274萬美元，每年遞增3536萬、3798萬、4060萬和最後球員選擇年的4322萬美元，合共1.9億，美媒預期5年後的戴維斯，要得到頂薪合約是絕對沒有問題。

戴維斯上賽季場均得到26.1分、9.3籃板、3.2助攻、2.3封阻和1.5抄截。（Getty Images）

然而湖人雖然已經送走冠軍人腳之一的侯活（Dwight Howard）、麥基（JaVale McGee）和朗度（Rajon Rondo）等人，但卻簽下加素（PauGasol）弟弟，36歲的馬克加素（Marc Gasol），再引入馬菲斯（Wesley Matthews）及哈路（Montrezl Harrell），再籌組新一個冠軍班底。

近期各支球隊交易與傳聞（按圖放大）：

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10年來影響着湖人的畫面（按圖進入）：

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美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）