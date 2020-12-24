【NBA】韋斯保克瀟灑晃跌施蒙斯　加盟巫師首戰未贏波但帶來希望

新一季NBA終於在聖誕節檔期火熱上演，剛在火箭交易風波中轉投巫師的韋斯保克（Russell Westbrook）亦於新季亮相，力戰由施蒙斯（Ben Simmons）及艾比迪（Joel Embiid）領軍的76人。 雖然巫師於最後階段防守未能擋住艾比迪以107：113落敗，但韋斯保克於開幕戰貢獻大三元數據，成為巫師隊史首人。

從「0號」球衣轉到「4號」球衣，韋斯保克依然是那位「大三元機器」，在他加盟巫師後的首場常規賽，與比爾（Bradley Beal）組成「後場雙槍」，力抗76人雙星。

新球隊新開始，巫師在韋斯保克組織攻勢，一開局得分重任由比爾及邦加（Isaac Bonga）負責，與76人拉成均勢，首節以26：30稍為落後。

韋斯保克今場表現活躍，其助攻表現更是亮眼。（路透社）

韋斯保克於第2節繼續以組織為主，貝頓斯（Davis Bertans）則在他的連波助攻下，連續命中3記三分球，韋拿（Moritz Wagner）亦把握機會入樽大振士氣，助巫師以59：58一分之微領先完上半場。

韋斯保克第3節重啟個人進攻模式，他更在一次單打進攻時，晃跌施蒙斯再中距離跳投得手，霸氣盡露，他更在此節已交出「大三元」數據，助球隊以83：73稍為拋離76人。

韋拿避開艾比迪的防守得分。（美聯社）

韋斯保克輕鬆便晃跌施蒙斯，隨後跳投得手。（影片截圖）

韋斯保克完美擺脫施蒙斯防守：

縱然如此，巫師卻於第4節出現防守問題，令艾比迪把握機會大爆發，個人單節獨取15分，更與米頓（Shake Milton）齊齊大爆發，頻頻突破得手，於完場前42秒將比數以107：104扭轉形勢。

巫師憑比爾於最後34秒以一記中距離跳投，縮窄比數至2分差距，讓76人先叫暫停調整狀態。施蒙斯隨後切入入樽， 保持領先優勢，巫師的湯馬士拜仁（Thomas Bryant）力圖以三分球追分不果，76人憑杜比亞斯夏里士（Tobias Harris）及薛夫居里（Seth Curry）先後命中罰球，巫師未能逆轉，最終以107：113憾負。

比爾今場貢獻31分，與韋斯保克為陣中主要得分手。（Getty Images）

韋斯保克今場讓施蒙斯吃下不少苦頭。（路透社）

巫師與76人精彩對決（按圖放大）：

雖然巫師首戰失利，不過從對賽中看到韋斯保克與比爾的後場合作無間，二人今仗合轟52分，韋斯保克亦不吝嗇，在關鍵時刻交由比爾主導進攻，無奈未能博得罰球機會。

韋斯保克今場保持一貫水準，交出21分、11籃板及15次助攻，成為巫隊隊史中首位於開幕戰攻入「大三元」的球員，亦是他個人於常規賽第147次大三元。對於韋斯保克的活躍表現，比爾顯然非常滿意這位新隊友，「這是第一場對賽，我很喜歡他的活力、競爭力與責任感。」

韋斯保克在巫師更能發揮他的助攻能力，似乎與隊友默契磨合不俗。（路透社）

是日各大賽果（按圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

同場加映，細看新賽季City Edition球衣（按圖放大）：