【NBA】籃網甸維迪再次經歷重傷　灰熊莫蘭特左腳踝傷勢未明

甸維迪（Spencer Dinwiddie）於昨日的常規賽面對黃蜂時，在第3節初段一次突破切入，右膝碰撞後令他倒地，隨即退下火線。經過詳細檢查診斷後，證實甸維迪為右膝十字韌帶部分撕裂，雖然今個賽季宣告報銷，可幸的是沒有伴隨其他結構性的損傷，他亦樂觀表示：「我曾經歷過更嚴重的傷病，下季我一定會完美回歸的。」

由於去季曾一度停擺，直至10月中旬才正式完季，經歷短短2個月的休賽期又再度開季，休息時間不足難免令球員容易受傷，希活（Gordon Hayward）右掌骨一度撕裂性骨折，占士（LeBron James）左腳踝扭傷，安東尼戴維斯（Anthony Davis）右腳跟挫傷。如今，籃網第3火力球員甸維迪甚至因傷報銷球季，令籃網爭冠之途添上一點變數。

占士早前對陣木狼時，輕微扭傷腳踝。（影片截圖）

生涯一直和傷患糾纏的戰士們： （按圖放大）

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本來在杜蘭特（Kevin Durant）傷癒復出與K艾榮（Kyrie Irving）的「雙槍組合」，加上甸維迪與拿科特（Chris LeVert）的穩定「綠葉」，令籃網新季甚具競爭力。無奈陣中第3戰力的甸維迪於上仗受傷退下火線，初時診斷為右膝拉傷，後續檢查結果為右膝十字韌帶部分撕裂，幸運地沒有其他捐傷，增加他來季完全康復的機會。事實上，甸維迪參加2014年選秀開始職業生涯，惟他於2014年初仍就讀科羅拉多學院時一場與華盛頓大學的NCAA對賽，同樣的十字韌帶撕裂對他生涯初期影響甚深，同時也改變他這次受傷的感受。

甸維迪於昨天與黃蜂一戰，不慎傷及右膝，經診斷後證實為右膝十字韌帶部分撕裂。（影片截圖）

受傷離場之前，甸維迪留下5分、4籃板、3助攻數據。（Getty Images）

甸維迪進攻碰撞後受傷倒地：

「2014年初時，我的十字韌帶完全斷裂，後來MRI再診斷出內側副韌帶及外側半月板完全斷裂、內側半月板部分撕裂。4小時的手術後，醫生認為我一年不能打籃球，甚至可能沒法回到原來水平。」甸維迪回憶起進入聯盟已經歷過球員最害怕的嚴重傷患，可是當時他沒有向現實低頭，反而用其他方法盡力令自己康復並參加同年選秀：「由於左腳失去所有肌肉，我有7周需要使用拐仗。可是，後來我於4月宣布參加選秀，7個月後已完全康復，期間還參加訓練營及季前賽。」

甸維迪於2014年初仍出戰NCAA時十字韌帶重傷，他努力復健後趕上選秀。（instargam截圖）

甸維迪於instagram以長文剖白重傷後的心路歷程。（instgram截圖）

正因過往的嚴重傷患，令甸維迪這6年內一直控制體重、健身，小心翼翼地保護自己，務求不再出現類似情況。雖然甸維迪在高強度的對賽中難免受傷，可是這次受傷沒有其他損傷，軟骨完好，「這證明多年來的保養、訓練是有效，並保護了我。醫生告訴我手術會簡單直接，術後沒有不負重期。我真的很興奮，來季我一定會完全歸來。」對於陣中主力之一受傷，籃網教練拿殊（Steve Nash）直言對球隊是一大打擊，大家都感到悲傷及惋惜。前籃網隊友林書豪亦有隔空慰問，祝願甸維迪早日康復。

籃網主帥拿殊直言甸維迪的受傷對球隊是一大打擊。（Getty Images）

曾效力籃網的林書豪亦有慰問甸維迪。（Twitter截圖）

除了籃網戰力受創之外，上季最佳新秀莫蘭特（Ja Morant）亦於今天灰熊作客籃網一戰中，在第2節跳起嘗試封阻謝夫格林（Jeff Green），落地時不慎扭傷左腳踝。莫蘭特狀甚痛苦，甚至沒法正常步行，需要坐輪椅離場。根據外媒報道，經過X光檢查後，莫蘭特的左腳未有骨折，尚待來周的MRI檢查才有結果。莫蘭特為聯盟的明日之星，開季首戰即貢獻44分，大家對他的表現也相當期待，如今傷勢未明朗，對他或灰熊也是一大打擊。

莫蘭特今場交出7分、2籃板、3助攻。（美聯社）

莫蘭特受傷後即時跳回後備席，接受簡單治療時狀甚痛苦。（影片截圖）

莫蘭特的左腳戴上固定器後，返回後備席為球隊打氣。（美聯社）

是日各場賽果（按圖放大）：