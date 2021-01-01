【籃鞋癡】夏登開季即出新鞋　Harden Vol.5支撐比前幾代更好？

NBA球星夏登與火箭的「大龍鳳」可謂告一段落，在對戰拓荒者一仗更轟入44分，狀態大勇。惟該戰焦點除了夏登今季首次亮相，這名MVP雙腳上的「Harden Vol.5」亦成為球迷賽後話題。

夏登自休賽期至今負面新聞不絕，先是與韋斯保克（Russell Westbrook）傳來不和，後來被外媒爆出「夏登統治」的球隊文化，開季前更被影到未有佩戴口罩「開P」，令外界嘩然。不過開季隨即轟入44分，夏登證明花邊新聞純屬八卦，無阻籃球上的表現。

夏登今季首次亮相即攻入44分，雙腳上的「Harden Vol.5」亦成為球迷賽後話題。（Getty Images）

適逢NBA新一季開鑼，夏登系列戰靴「Harden Vol.5」上月在中國內地搶先發表，然而香港球迷亦能在元旦日在品牌網站率先購買。是次「Harden Vol.5」最大賣點為熱壓科技，以一層薄膠片360度包實整隻球鞋，從外表看中底部份有如「消失」。

Harden Vol.5 系列以夏登的衣著風格為外觀設計靈感。（楊宇翹攝）

究竟熱壓科技的特點的什麼呢？就是籃球人最關注的支撐保護。熱壓把鞋底、中底、鞋面以薄膠包成一體，讓前腳掌以及腳背與的穩定感加強。加上鞋跟位置添置4塊海綿，令襪與鞋筒增加摩擦力，在表現一些變向的動作時，雙腳搖擺幅度大大減低，有助減少拗柴情況出現。

「Lightstrike」當成了「Boost」的外殼，希望降低「Boost」受力時的形變。（楊宇翹攝）

有別於前幾代，「Harden Vol.5」今次更加採用「Boost+Lightstrike」的中底，是一個罕有做法。對上一對結合兩大技術的球鞋已是「Pro Boost」系列，是次adidas再次以「Lightstrike」當成了「Boost」的外殼，同樣是希望降低「Boost」受力時的變形。

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