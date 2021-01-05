【NBA】杜蘭特曾與確診者接觸　將缺陣4場　二次確診危機成疑

NBA籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）自去年休季，足足等了一整年才能重踏賽場。奈何開季僅2周，他再次面臨缺陣。據《ESPN》指出，杜蘭特因與新冠肺炎確診者接觸，將被要求隔離7天，並因此錯過至少4場比賽。

為防範疫情蔓延，NBA早前列出規定，球員若檢測結果為陽性或結果不確定，或曾接觸確診者人事，均必接受隔離。

杜蘭特因與新冠肺炎確診者接觸，將被要求隔離7天。（Getty Images）

然而據《ESPN》指出籃網前鋒杜蘭特因曾接觸確診者，將依循聯盟規定隔離7天。這也意味他將從明天對爵士的賽事起，將缺席至下周對雷霆的4場賽。杜蘭特去年5月曾確診新冠肺炎，最近他接受過3次檢疫都呈現陰性，惟目前無法得知是否有二次確診的危機。

杜蘭特（Kevin Durant）、K艾榮（Kyrie Irving）「7-11」組合，本為衝冠最大戰力。（Getty Images）

籃網本季的杜蘭特（Kevin Durant）、K艾榮（Kyrie Irving）「7-11」組合，本為衝冠最大戰力，奈何好不容易迎來傷癒歸來的杜蘭特，與同隊球星凱里厄文（Kyrie Irving）組成7-11連線傷兵潮出現，籃網戰績3勝4敗與公牛並列東區第9。

生涯一直和傷患糾纏的戰士們： （按圖放大）