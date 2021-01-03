【NBA】居里的考驗　陷低潮問題不止進攻　勇士竟也會輸三分

NBA開季後，昔日西岸勁旅勇士5戰3敗，這3仗中「倒水式」輸90分，今日（3日）以98：123不敵拓荒者，上星期二連勝的信心又再跌入深淵。

開季至今，勇士每次與強隊相遇都被「大炒」收場，先後以26分、39分和25分的分差不敵籃網、公鹿和拓荒者；今場對陣拓荒者更是以格連（Draymond Green）回歸後的全陣應戰，卻仍然寫下慘淡戰果。

勇士今場三分35射7中，只有2成命中率，其中4球就是出自居里的手。（Getty Images）

「就是沒有意識，沒有全力撲防外線，相信隊友的協防才是最重要的事。」接受賽後訪問的居里（Stephen Curry）面露頹態，對於過去交過手的隊伍，大家都有一套穩定的三分陣容，但對於居里來說就是大家仍不夠努力。

他認為：「你要全場飛奔，相信自己可以限制對手三分的能力；看到對手的三分，左一球右一球，還都是『穿針』真的很洩氣，回到自己進攻就會更大壓力。」

連居里也不禁表現出頹態。（Getty Images）

除了居里的問題，隊友的配合和調整也是重中之重。（Getty Images）

今場居里交出26分、8籃板和5助攻，但球隊表現即使在格連回歸也沒有大變，居里認為不單防守未夠，就連進攻火力都仍不足，隊友是一個很大的因素。

Twitter上有網路紅人表示勇士之所以慘敗是有原因：居里就是在和一群發展聯盟的人打球，等他有NBA級數的隊友大家就可以閉咀，他至少也要擁有如尼拉特（Damian Lillard）和CJ麥哥林（CJ McCollum）級數的NBA隊友。

CJ麥哥林直接留言回覆對方，指出勇士即使沒有K湯臣，居里身邊仍有韋堅斯（Andrew Wiggins ）和奧比（Kelly Oubre Jr.），格連亦已傷癒復出，還有選秀榜眼（韋斯文），認為對方要對這班NBA球員給予尊重。

居里認為全隊對三分的撲防欠奉，看來「放射不放鏟」的防守計劃並不適用於這樣的對手。（Getty Images）

作為隊中的「老大哥」，居里也承受著一定壓力，因為問題已經不在於居里自己能不能打好，而是在沒有其他球星幫助下，能不能帶領球隊變得更好。

勇士接下來一季也不好走。（Getty Images）

勇士其餘球員的確表現平平，如格運今場上場17分鐘，3射0中只交出4籃板和4助攻，進攻幾乎沒有威脅；「榜眼」韋斯文（James Wiseman）也只是曇花一現，至於奧比三分球4射「全炒」，今季5場賽事三分球25射僅中1，命中率只有慘淡的4%。

這樣的表現，難怪居里都要以毛巾掩面，表現相當沮喪。今場後勇士隊以2勝3負排在西岸第12位。

NBA三分球紀錄： （按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

生涯一直和傷患糾纏的戰士們： （按圖放大）

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同場加映，10個今季復出的球星：（按圖放大）