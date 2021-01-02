【NBA】禾爾正式回歸常規賽戰場　自爆養傷期間面臨重大抉擇

對於任何人來說，身體健康比一切重要，運動員尤甚，即使是一處小傷患也會影響他們的表現。自2018年起傷患不斷的火箭後衛禾爾（John Wall），歷經了735天的等待，終於昨天對陣帝王時，迎來自己近年來首場常規賽勝仗。回望過去養傷日子，禾爾透露多番的傷口感染，醫生曾問他是否需要截肢，令他開始思考人生。

作為全明星後衛，禾爾一直以速度見稱，曾經能夠只用3.14秒就能跑過四分三個籃球場，遺憾他的高速引擎卻一度被傷患「叫停」了……

快得似風的男人，禾爾歷經735天的等待，終於正式回到NBA戰場。（Getty Images）

禾爾過去3年跌至谷底，先是2018年初因左膝傷患僅出賽41場，隨後在2018年底動手術清除左腳跟骨刺。雪上加霜的是禾爾於2019年初不慎在家滑倒，經診斷後發現左腳阿基里斯腱撕裂，手術後令他的休養期再度拉長超過一年，前三季合共僅上陣73場比賽。自身傷患不斷之餘，日做3至4份工作養育禾爾成人的母親Frances Pulley，於2019年因乳癌不幸離世，對禾爾來說更是雙重打擊。

禾爾動手術清除左腳跟骨刺後，禾爾在家不慎跌倒，傷及阿基里斯跟腱，令他復出遙遙無期。（instagram截圖）

禾爾在養傷期間，關係親密的母親因病去世，無疑是雙重打擊。（instagram截圖）

生涯一直和傷患糾纏的戰士們： （按圖放大）

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休養、沉澱後，禾爾滿血回歸屬於他的球場，這位多災多難的狀元郎浴血重生，並從巫師加盟火箭重新開始。雖然一度因隊友確診新冠肺炎令禾爾被列在密切接觸者之列，可幸度過觀察期後，他終於能重回常規賽舞台，並在對陣帝王時，交出22分、9助攻的「準雙雙」表現，對他無疑是一大鼓舞。回望過去受傷、養傷的日子，禾爾直言並不容易，「我好像從手術中經歷了3或4次的傷口感染，甚至連醫生也問我是不是需要截肢，我當時真的思考自己人生。」

禾爾在他今季首戰之中，交出22分、9助攻「準雙雙」數據。（instagram截圖）

禾爾被交易到火箭，與夏登（James Harden）合作。（instagram截圖）

當然，禾爾沒有考慮醫生的建議，甚至根本不是他其中一項選擇，身體對籃球員的他甚為重要，他亦打起精神度過慢長的養傷日子，重回他喜歡的籃球場。「回到球場享受打球樂趣很棒，只要我在場內持球時，便感覺到一切都沒事。」籃球對禾爾就有一種治癒的魔力，「我很高興仍能與強敵較量，以及展現我仍有成為聯盟頂尖控衛的能耐。」

曾經歷可以毀掉球員生涯的重傷，禾爾還是回這個他眷戀不已的戰場，繼續翱翔。（instagram截圖）

同場加映，球場上激戰所致可怕傷患（慎入）：