【NBA】當錫「獸性」回歸　以大三元技壓火箭　一戰創下3紀錄

獨行俠「大三元機器」當錫（Luka Doncic）今日重啟，這名當家球星今日面對夏登（James Harden）交出本季首次兼生涯26次大三元，球隊以113：100擊敗火箭。 今日一戰當錫創下數項紀錄，其中更超越勒邦占士（LeBron James）成為史上第4快完成生涯1000分、1000籃板、1000助攻里程碑。

上仗當錫因左腿股四頭肌微傷缺陣，今日回歸隨即展現「獸性」，首節就攻下12分。

當錫超越勒邦占士（LeBron James）成為史上第4快完成生涯1000分、1000籃板、1000助攻里程碑。（Getty Images）

獨行俠今日縱然佔盡領先優勢，但一直未能擺脫火箭的糾纏，後者在第4節更追至2分差距。事實火箭今仗表現較為平均，但在4人得分「上雙」下亦未能抵抗當錫33分、16籃板、11助攻的強勢表現，加上後備換入的小夏達威（Tim Hardaway Jr.）也貢獻30分，奠定球隊勝利根基。

火箭夏登今日交出21分、10助攻，未能帶領球隊取下勝利。（美聯社）

當錫「大三元」摩打啟動固之然令球迷興奮，他今日的表現同時為自己創下幾個里程碑。首先今日交出的33分、16籃板、11助攻，為他完成生涯第26次大三元，正式超越魔術手莊遜（Magic Johnson）、施蒙斯（Ben Simmons），成為NBA 22歲前累積最多大三元次數的球員。另外，當錫今天表現為生涯第39場在得分、籃板、助攻三項數據上都領先全隊，並超越名宿奴域斯基（Dirk Nowitzki）成為隊史第一。最後這名當家球星亦完成生涯1000分、1000籃板、1000助攻里程碑，僅花了139場比賽，超越勒邦占士成為是史上第4快。

當錫26個「大三元」逐個睇！！！！

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「我準備好作戰」，當錫認為其表現反映出求勝的慾望，然而面對數項紀錄，他亦謙虛地說：「我會繼續保持狀態，然後再進步，球隊還有很多場戰役要面對，所以我必然要保持良好狀態。」主角謙虛解說，惟獨行俠教練卡萊爾（Rick Carlisle）則認為，當錫擁有非一般的實力也不妨驕傲一下：「（當錫表現）我一點也不意外；他是優秀的球員。」

翻查資料，原來史上第二快為76人施蒙斯（Ben Simmons）。（網上圖片）

【同場加映，NBA三分球紀錄】 （按圖放大）