【NBA】保羅佐治大爆發率快艇取勝　卜克護小將大噴垃圾話

開季就以5勝1敗的成續登上西岸「一哥」位置的太陽，今日（4日）主場迎戰快艇時卻一度落後31分，期間火藥味濃，但最終太陽仍以107：112不敵，錄下開季第二敗。

首節保羅佐治（Paul George）攻入14分，帶領快艇大比數領先，上半場完全變成快艇的「Show Time」，最多將分差拉開至31分，更帶着20分優勢進入下半場。

保羅佐治今場轟入35分，更帶領球隊拿下勝仗。（AP）

雖然快艇上半場一帆風順，但易邊太陽突然爆發，中鋒艾頓（Deandre Ayton）單節射入10分，加上快艇防守強度下降，讓太陽命中率達65%，在第三節轟入37分，將分差變窄至7分。末節更加強比賽的懸念，太陽追至只有1分的差距，但同時火藥味就變得更強烈。

卜克火氣大，今場打出25分和8助攻，更為隊友護航而大鬧保羅佐治。（AP）

尼納特仍舊戴著面具出戰，今場交出15分。（AP）

保羅佐治在一次切入上籃時，被太陽小將佩恩（Cameron Payne）從後封阻繼而壓倒在自己身上相當不滿。但當事人佩恩並沒有說話，反而是一旁的卜克（Devin Booker）衝出來為兄弟出頭，變成了卜克和保羅佐治的爭執，就連平日不理世事的尼納特（Kawhi Leonard）都上前分開兩人。

保羅佐治雖然被鬧，但卻能笑到最後。（AP）

「嘴炮」亮點逐格睇：（按圖放大）

雙方互不相讓，連球證和隊友都拉不開保羅佐治，和卜克隔空「嘴炮」幸好其他球員都冷靜，分開兩人，但嘴裏停不下「Trash Talk」（垃圾話），更拍到卜克說着「Soft Axs」。但最終笑到最後的還是快艇，終以112：107擊敗太陽。保羅佐治今場射入39分，尼納特只交出15分，事後不少網民調侃：你叫他「Soft Axx」但他是射入39分還贏了，而卜克就交出25分和8助攻。

尼納特也少有的上前拉開隊友。（AP）

NBA 6大最「打得」的惡漢（按圖放大）：