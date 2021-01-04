【NBA】居里如入「一人之境」轟生涯新高　單天保至尊力克拓荒者

金州勇士回歸，「浪花兄弟」依然「二缺一」，戰績不似如期，主將史堤芬居里一人負起進攻重責，甚為吃力。 以往以三分球制霸的勇士，上場被拓荒者以其人之道還治其人之身，25分差距再慘敗一場，今日（4日）兩軍再交手，「咖哩仔」挺身而出，一人怒轟62分，領勇士擊敗拓荒者，成功復仇。

勇士「浪花兄弟」今季依然未能合體，K湯臣開季前再度重創，右腳阿基里斯腱撕裂，未開季先完季，意味史堤芬居里新球季繼續要孤軍作戰。

「老大哥」居里領軍，配合原有班底祖蒙特格連及韋堅斯（Andrew Wiggins）等，加上新秀榜眼韋斯文（James Wiseman）來投，今季再度追逐NBA錦標。

勇士再戰新球季，不少球迷對他們甚有期望，可惜期望愈大，失望更大，開季5場輸3場，落敗場數都是大敗。沒有了好兄弟並肩作戰，即使「多了人卻還沒多高興」，隊友又「唔爭氣」，「咖哩仔」直言十分洩氣。

居里的考驗 陷低潮問題不止進攻 勇士竟也會輸三分

大哥攻入生涯新高，隊友當然高興祝賀。（Getty Images）

【NBA三分球紀錄】 （按圖放大）

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昔日勁旅如今回歸平凡，這種落差難免令人神傷，不過居里並不認命，今仗再鬥拓荒者，完美示範「一個人原來都可以盡興」。隊友「不給力」，居里只好靠自己，「咖哩仔」今仗火力全開，半場已攻入31分，其他隊友無一人取得6分或以上，勇士半場領先拓荒者12分。

面對拓荒者的尼拉特及CJ麥哥林力逼，居里單天保至尊，下半場手感依然火熱，以一己之力力抗對手來襲，第三節再取14分，協助勇士保住優勢。「咖哩仔」最後一節打破50大關後，未有就此收手，最後約6分鐘時間再轟12分，最終獨取62分。當居里失平衡下攻入另一個三分球，打破60大關，「咖哩仔」變成「飛機仔」，慶祝打破生涯最高的單場得分紀錄。

生涯新高，「咖哩仔」即變「飛機仔」。（Getty Images）

「咖哩仔」失平衡下射入三分球，攻入突破60大關的一球。（Getty Images）

「大師兄」歸位，居里獨力轟入62分，攻入8個三分球，領勇士以15分差距報回上仗一敗之仇，以137：122擊敗拓荒者。

居里攻入生涯新高，以32歲295天之齡，成為史上第二年長的球員攻入60分以上。「咖哩仔」賽後表示，今仗就像洞悉對手所有防守一樣，得心應手，做出所有正確的決定。好拍檔K湯臣發文賀「咖哩仔」，歡迎他加入「60分俱樂部」。

最年長攻入60分的球員，是2020年初直升機失事身亡的高比拜仁。2016年4月13日湖人對爵士，高比在球員生涯最後一戰攻入60分，當時他已經是37歲零234日。

居里攻入62分，尼拉特都只好寫個服字。（Getty Images）

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