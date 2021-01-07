NBA｜由「怪病」到前十字韌帶斷裂　魔術控衛：只會令我變得更強

「神自有安排」，魔術控衛富斯（Markelle Fultz）在社交媒體上寫下這句話。 22歲，曾是聯盟的希望新星，2018年他遇上一場怪病並撐過來，從76人轉投魔術重新出發。奈何仍敵不過天意，富斯今日在對戰騎士一戰中不慎左膝受傷，賽後證實前十字韌帶斷裂，今季報銷。 壞消息沒有將他打沉，富斯說，「這次只會令我變得更強」。

魔術今日主場105：94擊敗騎士，但賽後球員並不雀躍。賽事首節起，魔術一眾已沉着氣般作賽。

賽事開賽僅4分半鐘，富斯持球切入禁區並企圖以「歐洲步」擺脫對手，但在未有與防守者發生身體碰撞下突然倒地。

富斯持球切入禁區並企圖以「歐洲步」擺脫對手，但他突然倒地。（美聯社）

富斯表情相當痛苦，而無論是隊友、對手、旁述甚至球迷，看到那抱着左膝的一幕，大概也猜測到受傷的是什麼位置。

在隊友和工作人員攙扶下，富斯坐着輪椅離開球場。他今季將不能再亮相，賽後隊醫證實他的前十字韌帶斷裂。

抱着左膝的一幕，大概也猜測到受傷的是十字韌帶。（美聯社）

富斯本季開鑼後7場正選上陣，場均14.3分、6.1次助攻，表現相當不俗，就連隊友泰倫斯羅斯（Terrence Ross）也直言，今季本來是這名控衛的收成期：「他的受傷叫人非常難過，兩年前富斯捱過肩膊受傷，康復後去年復出，今季本應能展現他的最好。」

富斯2017年在NBA選秀中成為狀元，獲76人選中。（Getty Images）

事實這名22歲控衛曾為聯盟中的超級新星，2017年在NBA選秀中成為狀元，新秀年對陣公鹿的一場拿到了「大三元」，成為NBA最年輕「大三元」的球員，外界對他高度評價；惟那年他只打了14場賽事。

生涯一直和傷患糾纏的戰士們： （按圖放大）

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那時候富斯被診斷患上名為「神經性胸廓出口症候群」（Neurogenic Thoracic outlet syndrome）的病，導致他右肩經常出現疼痛和無力感，更影響了他的投籃能力。

這個病症在籃球運動較為罕見，反之在棒球投手身上會比較常見，而富斯當時找來高比拜仁（Kobe Bryant）的物理治療師Judy Seto來協助復康。

球場上激戰所致可怕傷患（慎入）：

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2019年2月，他被交易至魔術並不斷加操訓練，至去季熱身賽正式復出，在72場的賽事場均出戰27.7分鐘，造出場均12.1分、3.3個籃板及5.1次助攻。穩定的表現讓他在休賽期獲魔術續約。

本來今季應是他的一個爆發機會，富斯卻遭遇了嚴重受傷。

富斯前十字韌帶斷裂一刻：