【NBA】「玻璃人」希活為老闆MJ爭口氣　轟入44分創生涯最高

說到NBA「玻璃人」，希活（Gordan Hayward）必定榜上有名。今季由塞爾特人轉戰黃蜂的希活，未開季已受盡質疑，外界直斥黃蜂老闆米高佐敦（Michael Jordan）以4年1億2000萬的合約招攬一名飽受傷患的球員是風險賭博。 惟希活今日在對戰鷹隊一戰中轟入生涯最高的44分，米高佐敦也許賭贏了。

希活今日出戰39分鐘，在最後階段他挺身而出連拿7分，全場25投15中造出44分、7籃板、2助攻，除了刷新生涯單場得分新高，也為黃蜂102：94擊敗鷹隊，結束3連敗。

希活今日在對戰鷹隊一戰中轟入生涯最高的44分。(Getty Images)

「我中學時期從未取過40分以上，一切有關受傷以外的消息，也是我努力的成果」，賽後希活笑言今日44分名正言順生涯首次，而他值得擁有有受傷以外的關注。

希活3年傷8次：（按圖放大）

希活生涯在爵士起步，打出名堂之後轉投塞爾特人，奈何此加盟對其後生涯影響深遠。加盟塞爾特人後的2017-18年賽季，首戰就落場不慎出現恐怖「大拗」，足踝成90度，全季報銷。

即使翌季復出打了72場比賽，教練團明顯不敢盡用他，場均僅上陣25.9分鐘。到了去季，又因傷缺席了20場常規賽和12場季後賽。

希活今日出戰39分鐘，在最後階段他挺身而出連拿7分。(Getty Images)

然而在剛剛的休季期間，黃蜂與30歲的希活簽下4年1.2億美元合約，主動羅致他的人更是老闆米高佐敦。

為投得心頭好，米高佐敦不惜開出大合約，甚至裁掉合約剩下一年的Nicolas Batum，清出薪酬空間來迎接希活。不過希活3年來出現多達8次傷病，加上年紀因素，球迷一度討論米高佐敦也許「中伏」。

球場上激戰所致可怕傷患（慎入）：

+ 8 + 8 + 8

不過希活懶理質疑，NBA開季至今一直保持不錯狀態，場均貢獻18.7分及5.6個籃板。今天一戰的生涯最高得分，也獲教練波域高（James Borrego）大讚：「今天看到的是野心。希活明白球隊今仗的進攻需要有人挺身而出，而他選擇擔任此角色。」