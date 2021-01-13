【NBA】疫情反覆打亂賽程　聯盟寧「加辣」防疫措施也不願停擺

新冠肺炎疫情再度於聯盟爆發，連續4天亦見因部分球隊人數不足而導致對賽延期。有見及此，聯盟與NBA球員工會進行緊急會議，於未來14天實施緊急防疫措施，進一步就現有規例再「加辣」，尤其是客隊球員不得離開酒店參後非球隊活動。

近日76人、獨行俠、塞爾特人先後出現陣中球員確診，不少隊友為緊密接觸者需要隔離並定期檢測。確診球員再加上各隊原有的傷兵，部份球隊未能湊夠8人應戰，故此接二連三有球賽需要延期處理。

76人的薛夫居里（Seth Curry）確診後，追蹤到7名隊友為密切接觸者，需要進一步隔離，球隊目前僅僅湊夠8人應戰。（Getty Images）

開季至今曾經或正面臨延期可能的對賽（按圖放大）：

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鑑於目前一人染疫、半隊隔離所導致人數不足情況，令原來緊密的賽程更加嚴峻，NBA決定與球員工會代表商討14天加緊防疫措施，包括板凳球員必須佩戴口罩並保持6尺的社交距離。縱然如此，聯盟至今沒有停擺賽季的打算，仍然按照目前進度而行。

聯盟「加辣」後的部分防疫措施（按圖放大）：

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同場加映，NBA官方首輪MVP排行榜（按圖放大）：