【NBA】新冠肺炎疫情再度籠罩聯盟　對賽延期陸續有來？

新冠肺炎2020年席捲全球，踏入新一年疫情依然反覆，去季NBA於隔離泡泡完成復賽，在與世隔離的環境下，球員以及工作人員未受感染，球季亦順利完成。惟由於成本以及各種因素緣故，各支球隊今季回到各大主場，球員確診風險相對提高。 最近獨行俠以及塞爾特人由於陣中出現確診個案，部分曾密切接觸的球員需要隔離，導致人數不足，賽事需要延期舉行。

去年3月聯盟因爵士高拔（Rudy Gobert）成為首名確診的NBA球員，故此即時煞停各場對賽，賽季更一度停擺近5個月。直至7月底才於奧蘭多迪士尼園區以「隔離泡泡」形式復賽，球員無法接觸外來人士，後期球員家屬進入園區也要通過病毒測試才放行，故此在隔離泡泡的球員從進駐到離開，也沒有出現確診情況。

高拔為首位確診的NBA球員。（Getty Images）

NBA在迪士尼園區復賽，湖人奪得冠軍後，園區更一度將城堡變成屬於湖人的紫金顏色。（instagram截圖）

當然，如此滴水不漏的環境伴隨住巨額成本，100天的復賽賽程花費高達1.8億美元。由於球迷未能入場，電視轉播為聯盟賺回10億美元，惟缺少了門票及其他周邊的收益，美媒曾一度估計去季捐失達10億美元。

無奈「隔離泡泡」的營運成本實在太高，根本沒法延續至今個賽季。儘管聯盟訂下一套衛生防疫措施，可是球員回歸正常社交生活，少不免接觸不同界別，其感染的風險自然提高。

NBA以閉門方式舉行，螢幕中均為觀看直播的觀眾投影，缺乏門票及周邊收益，球隊與聯盟的收入大減。（Getty Images）

獨行俠與塞爾特人分別因球員確診加上聯盟健康安全政策，未有足夠球員上陣，導賽事不得不因此延期上演，這亦非首例。獨行俠早前證實理察臣（Josh Richardson）、芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）與布朗臣（Jalen Brunson）缺席之前與魔術對賽，惟球隊未透露誰為確診者。

獨行俠正陷入應戰人數不足的困局之中。（Getty Images）

之後輪到獨行俠的卡爾巴（Maxi Kleber），繼而再傳出另有2名球員確診，在多數球員面臨確診或因健康安全政策隔離下，獨行俠未能湊齊8人應戰，今天與塘鵝一戰只能延期。

至於塞爾特人亦是另一「重災區」，早前已有3名球員因曾接觸患者被隔離，然後羅拔威廉斯（Robert Williams III）宣告確診，泰譚（Jayson Tatum）與謝蘭布朗（Jaylen Brown）亦需隔離，明天與公牛一戰亦宣布延期。

塞爾特人也正因疫情緣故未能如期作賽。（Getty Images）

開季至今曾經或正面臨延期可能的對賽（按圖放大）：

+ 9 + 9 + 9

鑑於接連3天均有對賽由於疫情關係需要延期，加上個別球隊硬湊人數比賽導致球員平均上陣時間增多，部分教練對球員健康或傷患安全感擔憂。

由於疫情似乎再度蔓延，聯盟亦表示今天將和NBA球員工會見面，討論是否需要修改防疫控管和健康安全措施。

聯盟與球員工會將討論防疫政策是否需要調整。（Getty Images）

曾確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：

+ 39 + 39 + 39

同場加映，NBA官方首輪MVP排行榜（按圖放大）：