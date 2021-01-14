【NBA】鄧肯斥聯盟偏好大比數　盤點具三分射術內線球員

回想過去，8、90年代的籃球世界和現在已經大相逕庭，從打法到氣氛都改變了不少。 被喻為「石佛」的傳奇內線球星鄧肯（Tim Duncan）日前在Podcast「開咪」，談及現今NBA的比賽內容，就明言聯盟過分保護射手。

從居里的三分、「Logo Shot」，對世界籃球的走向來說都像是開啟了一道大門，新一代的球員、年輕人都埋頭鑽研外圍投射的打法。這並沒有好壞之分，只能說是一個新形態，但自然也對周遭環境有了一定影響，特別是NBA這樣的商業聯盟，傾向大比數甚至是球證的吹判。

不能說完全沒有這樣的中鋒對決，但對抗和打法的確有變，大家都傾向射波為主。（Getty Images）

鄧肯在訪談中提到球證的吹判讓他非常不喜歡：「只要是在內線防守就可以盡情下手，但假如你是面框進攻，特別是在三分線外，出手然後跌倒哨聲就會突然響起。」他認為球證盲目「保護」射手，更忽視了內線的需要。過往一直在籃下打滾的鄧肯深明禁區的險惡，漏判的確會讓衝鋒陷陣的中鋒相當洩氣。

過往有不少經典場面都是中鋒「宿敵」的對壘。（Getty Images）

鄧肯認為這就是NBA打法的大方向。（Getty Images）

刷得分？ 內線對抗性打法不再？

「NBA希望有更多得分，想看到比賽衝到130、140分而不是我們過去那種80分的苦戰，想要拉到節奏快又增加三分出手，我能看出這就是大方向，但當有好有壞有時還很讓人苦惱。」鄧肯表達出自己的觀察，認為NBA已經「不玩」以前內線對決、具肢體對抗的那一套，轉移到三分線。近年，不少球迷認為只有三分的球賽並不及以往百花齊放的年代精彩，即便「Logo Shot」再不可思議，也是大家的意料中事：過半場、起手然後回防。

傳奇中鋒紛紛對「三分當道」趨勢表達意見

的確，對於現今籃球的方向，不少名宿都提出意見，例如說起「Big Guy」一定會提到的奧尼爾（Shaquille O'Neal）和巴克利（Charles Barkley）。過去稱霸籃下的奧尼爾，直斥現在的NBA就是「Soft」：「我很樂意打現在的NBA，我不想這樣說，也不是針對球員說他們軟弱，但以目前的風格來說就是軟弱」。

鄧肯表示球證的吹罰只偏向幫射手。（Getty Images）

現役中鋒/大前鋒2019-20年賽季三分球數據一覽：

+ 16 + 16 + 16

打法不再的原因環環相扣

另外球風硬朗的巴克利也同意只射外圍的進攻模式不適合所有人，特別是7呎長人，伴隨健碩的身形，卻在三分起手就是錯，因為巴克利認為要守一個中鋒在外圍比起在內線輕易得多。今次鄧肯所提出新觀點，無疑是承接了二人的想法，又或是解釋了中鋒也會傾向跑出三分線的原因。

單從去季的罰球數據看，獲得最多罰球的是司職得分後衛的夏登，共有645次罰球起手，遠過於聯盟平均的115次。上季罰球最多的15人中，只有4位大前鋒/中鋒，但他們的三分起手也達到平均266次起手，也不盡然是主攻內線的球員。雖然獲得罰球的次數多為面框主攻的球員，但由於不少中鋒球員都兼備外圍起手的射術，更難以單憑數字判斷偏幫與否。

現在不少中鋒長人都走出禁區。（Getty Images）

現代NBA「買少見少」的內線球員（按圖放大）：