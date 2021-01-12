【NBA】K艾榮消失的第三場　杜蘭特獨轟36分　籃網仍不敵雷霆

「有嘢唔駛做，老細又吹我唔脹」這歌詞除了表達了一般「打工仔」的心聲外，也是K艾榮（Kyrie Irving）現在的狀態。 過去三場，艾榮都因個人原因而缺陣，沒理由就消失了，但教練和隊友的口吻都表達出支持並為此保密到家。可惜今日一仗，在同隊球星杜蘭特（Kevin Durant）攻入36分後仍以116：129不敵雷霆。

杜蘭特早前曾因聯盟的防疫規則而缺陣3場，他本人也表示過去一星期在家都會持續訓練，如重量訓練、跑步等來維持狀態，所以今場「復出」仍能打出36分、11籃板和4助攻的表現。

杜蘭特今日以一人之力獨轟36分，但仍無力帶領球隊獲勝。（Getty Images）

相反，艾榮卻無故「消失」，外界傳出不少猜測：認為艾榮對現時美國社會狀況不滿、槍擊黑人的警察沒有被起訴等才以休戰的方式抗議， 但此等說法都未被證實。杜蘭特則表示不想談論，讓艾榮好好的做自己：「我肯定大家很快就會見到他，我會百分百支持他，為他祈禱。」

拿殊表示艾榮和球隊的溝通需保密。（Getty Images）

艾榮今季和杜蘭特合體，加上新教練新作風，不少球迷都相當期待三人的化學作用；開季艾榮就已以正選身份上陣7場，場均27.1分、6.1助攻和5.3籃板，但目前已經缺陣3場，就由教練拿奈（Steve Nash）都未知其歸期。「球隊和艾榮之間的溝通我都要保密，但你們會聽到他的版本的；我也不擔心他失去節奏，他是出色的籃球員。」

這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）

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艾榮至今缺陣三場，歸期未定。 （Getty Images）

不過這也符合艾榮的人物性格，不忌畏去做自己想做的事，自己想說的話，但最大問題就是影響到球隊的戰績；現時籃網面對了2連敗，錄得5勝6負，排名「插水」跌至東岸第10，只期待那一天艾榮會為無限支持他的球隊挺身而出。

不少都相當期待兩人的合作。（Getty Images）

同場加映，NBA高薪控球後衛有...... (按圖放大）