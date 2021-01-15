【NBA】「表弟」憤怒了　直斥夏登自私　一直破壞球隊氣氛

夏登（James Harden）昨交易到籃網，離開效力9年的火箭，一場離隊「大龍鳳」亦終於告一段落。陣中主力離隊他投，隊友們或多或少有點不捨，惟夏登的離開反讓隊友鬆一口氣，全因他在休賽期的態度，早已「得罪」隊友，連今季剛加盟的「表弟」吉辛斯（DeMarcus Cousins）也直斥夏登毫不尊重大家。

「成隊波都唔夠好，所有方面都唔夠好！」夏登於交易前一天，不敵湖人後於記者會上道出這番話，正正在所有伙伴心中插上一把刀。夏登從休賽期「交易我」的風風雨雨、韋斯保克不適應「夏登統治」的球隊文化求去，甚至訓練營「無影」、欺負新人，種種自私行為一直破壞火箭團隊氣氛。

脫下多年火箭戰袍，夏登將如願穿上籃網球衣。（Getty Images）

對於夏登的舉動，其他隊友早早心生不忿，包括新加入箭的「表弟」也看不詔過眼。如今，夏登終於離去，性格火爆的吉辛斯亦忍不住爆發，「從夏登參加訓練營的態度，他的表現、言論，他早就不尊重大家。然而，我們14人根本沒對他做任何事，卻得到他於記者會上不尊敬的言論，這是不公平的。」

吉辛斯甚為不滿夏登的種種自私行為及言論。（Getty Images）

吉辛斯於2019年夏天加盟湖人，可惜他在一場隊內賽事受傷，後來證實為左膝十字韌帶撕裂，報銷一整個賽季。大傷過後，吉辛斯來到火箭自然珍惜重回球場的機會，故此他對夏登那自私輕浮、不尊重隊友的態度，自然氣在心頭，公開大力反擊。

曾先後3度經歷左腳傷患的吉辛斯，他珍惜每一次上場機會。（instagra截圖）

如今，陣中主將夏登終於離開，有力撐起球隊的有吉辛斯、傷癒復出的禾爾（John Wall），以及表現一直上揚的活特（Christian Wood）。「我會讓火箭變得更有競爭力，我來火箭不是為了輸球，要確保球隊每一人在場上追求勝利。」在夏登離開後，活特曾這樣說過，當然他也不是空口說白話。

活特自今季加盟火箭後，發揮相當穩定，場均23分、10籃板。今場為夏登離開後第一戰，活特成為陣中一大得分，更在關鍵時候挺身而出。（Getty Images）

今天僅得9人應戰的火箭遇上馬刺，雖然欠缺禾爾、艾歷哥頓（Eric Gordon）等控衛掌控節奏，惟火箭仍能緊纏對手，完場前4分39秒仍以90：99落後，憑活特內外開弓打出一波15：2攻勢逆轉局勢，最後乘勢以109：105領先至完場。看來夏登離開，未有影響火箭太多，反而激起他們奮起爭勝之心，相信在新隊友歸後，煥然一新的火箭會為大家帶來驚喜。

史達寧布朗（Sterling Brown）今場正選上陣，全場貢獻23分、7籃板、3肋攻，完場一刻他興奮大叫。（美聯社）

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