NBA人物｜身形已走樣的夏登　消失了的艾榮　籃網前程如陷迷霧？

火箭「大龍鳳」隨着夏登（James Harden）離隊正式落幕，惟籃壇「花生友」未有因而退場，反之愈聚愈多。 「大鬍子」駕臨籃網，牽涉了4支球隊、7名球員及10枚選秀籤，面對如此巨型交易，球迷心中只會泛起一個疑問：杜蘭特（Kevin Durant）、K艾榮（Kyrie Irving）與夏登會的籃網衝冠的三巨頭？還是三個和尚，注定無水喝？

去年休季期的火箭鬧劇由夏登與韋斯保克（Russel Westbrook）領軍主演。先有後者直斥「大鬍子」難相處，雙星關係突變二元對立，火箭在「有佢無我」的尷尬處境下送走韋斯保克。

夏登（James Harden）正式離隊火箭，加盟籃網。(Getty Images)

以為一虎出走能安撫他虎心靈，奈何夏登依然在水深火熱中加燃，更為出席友人生日派對而缺席訓練。縱然開季首戰交出44分證明水準依然，惟那腫脹身形卻令人質疑，年逾30的他能否再次胖瘦自如？

「我對這城市充滿愛慕，而亦盡我所能去努力，但這裏的情況太瘋癲，我不覺得能夠修補」，在主場輸給湖人後，夏登卻道出這段話；未幾，他被交易籃網，火箭「大龍鳳」劇終。

年逾30，夏登能否再次胖瘦自如？(Getty Images)

夏登如願以償出走，惟以上一席話卻「辣着」火箭一眾，然而球迷不禁問道：「究竟是『這裏的情況太瘋癲』，還是夏登太瘋癲？」藉着性格巨星加盟，連同杜蘭特（Kevin Durant）、K艾榮（Kyrie Irving），籃網組成了三巨頭，為此時此刻產生出的疑問卻比期待多。

近日有網民上載一段以電玩《2K21》的製成的短片，片中預演籃網進攻先以夏登控球並插花8秒，其後KD接過傳球亦插花8秒再傳去零度位的K艾榮，他同樣接波插花，在最後一秒三分出手。籃網的進攻當然不會這樣，但網民嘲諷的卻是巨星三人「個性」十足，喜歡單打獨鬥的他們來季最大命題是配合。

NBA高薪控球後衛有，夏登排第幾？ (按圖放大）

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夏登去季有45％的進攻都是單打。(Getty Images)

事實三名性格巨星中，KD相對較易話為，畢竟在勇士時期在無球及持球進攻上亦盡展高效的得分能力，然而在配合史提芬居里這種持球後衛，KD磨合得宜。籃網的未來憂慮，在於另外二人。夏登效力火箭9年，早已是隊史傳奇，除了未曾與總冠軍拉上關係，他火箭生涯出賽621場，是隊中「大三元」表表者，也是隊史三分球王、罰球王、助攻王，場上表現根本不能挑剔。

夏登在火箭的最後訪問：

惟問題來了，在火箭體系裏夏登成為進攻核心，「傳波畀夏登」幾乎成為定律，這名射手去季有45％的進攻都是單打，可見「Harden Form」除了是球隊的依賴，更是他本人的習慣。若戰術上要增加無球走動及接投指數，根據以往夏登在無球時的散漫狀態，籃網要此戰術奏效可見相當困難。此外，就是態度問題。若然夏登依然只利用「眼神防守」，防守時有如玩世不恭，縱然出場時間多，惟隨着年紀增長卻未有減少夜夜笙歌的生活，捧着已走樣的身材到籃網，夏登真的能再次展現MVP的水平嗎？

夏登與杜蘭特在雷霆時期曾合作，惟今次來到籃網要好好配合的K艾榮。(Getty Images)

近日籃網頻頻發出「尋人告示」，K艾榮因個人原因缺陣才是，沒理由就消失了。未幾就傳出他在加拿大出席家族的生日派對，此不禁讓球迷滿失望，也令老闆不爽。

事實K艾榮早在騎士、塞爾特人時已爆出製造更衣室問題，然而一個性格巨星降臨一支更衣室氣氛已重創的球隊，看來「個性」二人組將衍生出的潛在危機，將令教練拿殊（Steve Nash）有排頭痛。三巨頭組成，理論上實力有明顯提升，不過若無法讓「個性」兩人和睦相處，籃網三個和尚，也許只能面臨沒水喝的局面。

球迷為籃網登出「尋人告示」。(網上截圖)

這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）