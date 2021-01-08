籃球熱話｜恐怖球迷揚言將槍殺勒邦占士　卻反遭圍攻最後他.....

坊間不少忠實粉絲愛護球星心切，不惜在網絡上與「黑粉」開戰，勢死為偶像一掃負評。近日一名疑似杜蘭特（Kevin Durant）球迷一段過激的言論令人譁然，不少人亦為勒邦占士（LeBron James）的安危感到憂心。

湖人球星勒邦占士向來敢言，經常亦就社會不公義發聲。惟上周度過36歲生日的他近日遭受死亡威脅，人身安危或響警報。

一名以「Witness.Kevin.Durant」的Instagram的帳號發文宣稱，對勒邦占士發死亡威脅。（網上圖片）

一名以「Witness.Kevin.Durant」的Instagram的帳號發文宣稱，將在2月18日籃網對戰湖人賽事中，趁球員暫停休息時間射殺勒邦占士。這名疑似杜蘭特球迷還附上槍枝圖片並指：「我會帶着這支槍潛入體育館；向着勒邦占士的頭部開槍。」

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該人稱：「我會帶着這支槍潛入體育館；向着勒邦占士的頭部開槍。」（Getty Images）

這球迷大膽公開死亡威脅，更直接標籤了占士的帳號，不久此宣言被網上瘋狂轉載，更有「起底組」發現該球迷曾留言表示，希望以占士和女兒Zhuri的性命換回高比拜仁（Kobe Bryant）與其二女GiGi。

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勒邦占士及湖人並未有就事件發表回應，不過未知是否該言論卻換來外界的海量反擊，該帳號其後再發文向占士道歉，並稱自己在開玩笑，「但有些事，是不能拿來開玩笑的」。事實在體育界裏，恐嚇甚至企圖襲擊絕不能輕視，歷來亦出現過「恐怖球迷」為發洩而導致不堪結果出現。