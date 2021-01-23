【NBA】熱火將開放季票球迷觀賽　觀眾入場先要通過「特別檢疫」

撰文： 任祉羲 最後更新日期： 2021-01-23 15:36

自去年爆發的新冠肺炎蔓延全球，疫情至今仍然未見緩和，NBA去季曾於奧蘭多迪士尼園區以「隔離泡泡」方式復賽，惟背後成本高昂，今季未能延續此做法。各支隊伍於新季均有不同處理方法，湖人依然閉門作賽，熱火則持相反態度，準備於下周四安排1500名持季票觀眾入場觀賽。

疫情自去年擴散全球，至今仍然未能受控，全球死亡人數突破200萬。在病毒傳染度高的情況下，聯盟去季決定選址迪士尼以隔離方式閉門作賽。園區球員無法接觸外來人士，後期球員家屬進入園區也要通過病毒測試才放行，故此在隔離泡泡的球員從進駐到離開的3個月之久，也沒有出現確診情況。

NBA在迪士尼園區復賽，湖人奪得冠軍後，園區更一度將城堡變成屬於湖人的紫金顏色。（instagram截圖）

NBA以閉門方式舉行，螢幕中均為觀看直播的觀眾投影，缺乏門票及周邊收益，球隊與聯盟的收入大減。（Getty Images）

「泡泡隔離」固然可見成效，惟滴水不漏的環境伴隨住巨額成本，100天的復賽賽程花費1.8億美元。當然，由於球迷未能入場，電視轉播為聯盟賺回10億美元，可是缺少門票或其他周邊的收益，美媒一度估計去季捐失了10億美元。無奈「隔離泡泡」的營運成本實在太高，根本沒法延續至今個賽季。

新球季於上月開打，過去熱鬧的場館如今變得空蕩蕩。（Getty Images）

為了減低公眾病毒傳染的機會，大部分球隊在新球季仍然閉門比賽，可是門票收益也是球隊收入來源之一，長此下去對營運而言也非好事。故此，球團在有限的條件下決定作新嘗試，外媒報道熱火正準備於1月28日開放入場，人數僅限於1500名購買季票的觀眾入場。當然，進場的觀眾需要通過球團的「病毒測試」，才能夠正式入場。

熱火決定於下周開放予觀眾入場。（Getty Images）

至於球團公布的「檢測方式」在網上引起大家討論，不是大家過去熟悉的深喉唾液測試，而是透過特殊訓練的狗隻，偵測該名觀眾是否感染肺炎病毒。從熱火官方影片指引可見，職員牽領檢疫犬檢查入場觀眾，當狗隻有特別動作時，便會阻止入場並有後續通報事宜。

熱火於官方網站上載影片，向球迷模擬進場的檢測過程。（影片截圖）

觀眾進場前，熱火的抗疫流程及措施（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

對於熱火官方做法，大部分網民抱有懷疑態度，質疑其「檢驗」成效，「到底狗狗怎樣能嗅出病毒？我很好奇訓練過程」、「非常恐怖的主意」、「大家都瘋了」。雖然熱火的做法聽起來很荒誕，可是也有網民表示或許應該嘗試一下：「至少大家先試一場吧，場地不販售食物也挺好，觀眾沒有不戴口罩的藉口了。」

網民普遍質疑官方的做法。（twitter截圖）

同時也有網民認為可以一試。（twitter截圖）

同場加映，《NBA 2K21》最新能力值前40名排行榜（按圖放大）：

+ 36 + 36 + 36

同場加映，ESPN預測今季戰力排名14至1位的球隊：