美國史上首位女副總統賀錦麗被「最愛」逗笑　勇士大禮進駐白宮

撰文： 任祉羲 最後更新日期： 2021-01-21 15:51

美國新任副總統賀錦麗（Kamala Harris）宣誓就職，同時兼具史上首位女性、黑人及亞裔副總統身份，令她在歷史上留下重要腳步。 遠在西岸舊金山灣區的NBA球隊勇士，向身為死忠球迷的賀錦麗送上「49號」球衣並印上「Madame VP」（副總統女士）字樣，令她笑到「見牙唔見眼」。

賀錦麗母親來自印度，擁有非洲裔血統的父親在牙買加出生，現年56歲的她在美國加州奧克蘭出生及長大，長年為當地NBA球隊金州勇士的忠實球迷。

她不時在Twitter發布與勇士有關的消息，又不時入場為愛隊打氣，在賀錦麗宣誓就職的大日子，勇士球團貼心地為她準備一份禮物祝賀。

賀錦麗自稱是個「勇士大過天」的球迷，丈夫Doug Emhoff，也要穿上勇士打氣Tee陪老婆。（Twitter@KamalaHarris）

勇士在2016年時以「73勝9負」打破公牛的「72勝10負」的紀錄，賀鋪麗也有發文慶祝。（Twitter@KamalaHarris）

來自勇士的「大禮」：

從官方上載影片可見，勇士主將「咖哩仔」居里（Stephen Curry）在一件印有「49號」的城市版球衣，親筆簽名及寫上「給Kamala，傳奇的VP（副總統縮寫），從灣區到華盛頓特區，恭喜！」49這組數字，象徵美國第49任副總統，賀錦麗一看到這份禮物立即笑到「見牙唔見眼」，十分受落。

居里更幽默地特提醒賀錦麗，最好把球衣掛在工作地方：「我不是說你一定要把球衣放在你白宮的辦公室內，可是這或許是一個好主意！開拓你的道路，我們會全力支持你的。」

賀錦麗當選美國副總統 勇士球星居里送簽名球衣賀老球迷創歷史

看來賀錦麗非常喜歡這份禮物。（影片截圖）

居里在影片現身祝賀，並「溫馨提示」展示在辦公室是個好主意。（影片截圖）

影片精彩畫面（按圖放大）：

收到特別「大禮」的賀錦麗笑得燦爛，連番致謝：「謝謝你們！這對我別具意義，我會非常引以為傲地，將球衣展示於副總統辦公室。」

新任美國副總統對此感激不盡，直言居里以及勇士常常令她喜悅及自豪，最後更不忘說一句：「加油，勇士！」勇士在影片尾段更配上「MVP」的叫喊聲，與送贈賀錦麗球衣上「Madame VP」的3個大階英文字母不謀而合，果然非常用心。

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宣誓就職典禮期間，居里在twitter發布帖文，表示這是他的孩子們正在觀看的時刻。（twitter截圖）

NBA群星齊齊祝福拜登與賀錦麗（按圖放大）：

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【重溫：奧巴馬瀟灑入三分連環圖】（按圖放大）

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同場加映，西岸球隊的隊名由來：（按圖放大）

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同場加映，東岸球隊的隊名由來：（按圖放大）