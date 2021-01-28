Kobe逝世一周年｜獨行俠向高比致敬　「我們的心與他家人同在」

撰文： 任祉羲 最後更新日期： 2021-01-28 14:53

湖人傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）逝世一周年之時，一眾球星、運動員以至球迷無不緬懷這位一代巨星。 在這個讓人心痛的日子，還是有絲絲的溫暖——獨行俠在社交網站上載一條高比與當錫（Luka Doncic）的影片，並表示即使一年過去，他們依然懷念高比與二女兒Gianna。

高比生涯之中只效力湖人一支球隊，從未為獨行俠上陣，兩隊也是西岸的競爭對手。由奴域斯基（Dirk Nowitzki）領軍的獨行俠，2011年季後賽曾在西岸四強賽橫掃湖人，中斷高比當時力爭3連霸的美夢。

獨行俠2011年季後賽西岸四強淘汰力爭3連霸的湖人，最後更在總決賽一舉擊敗熱火高舉總冠軍。（ Getty Images）

高比生涯威水史（按圖放大）：

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縱然如此，高比在籃球方面的偉大與貢獻，令他的地位舉足輕重，同時得到競爭對手尊敬。高比去年初驟逝之後，獨行俠班主古班（Mark Cuban）宣布球團將24號球衣退役，表達他們對高比的敬意。

一年過去，獨行俠這份心意沒有隨時間減退，在高比逝世一周年這個心碎日子，他們上載一段高比陪伴Gigi「追星」的昔日片段致意。

高比於去年初逝世後，獨行俠班主古班決定將球隊24號球衣退役。（Getty Images）

獨行俠上載一段高比與當錫的片段：

Remembering Kobe and Gianna one year later 🖤 Number 24 will never again be worn by a Dallas Maverick.



Our thoughts are with the Bryant family today and always. pic.twitter.com/bHWg4vayRF — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 26, 2021

Gigi生前非常喜歡當錫，高比還特地陪伴她入場觀賽，更在賽後替女兒與偶像合照。影片中父女倆笑得開懷，與當錫言談甚歡，再看一次實在五味雜陳。

上載珍貴片段之餘，獨行俠還配上一段暖心說話：「即使一年過去，我們仍然懷念高比與Gigi，未來再沒有獨行俠球員身穿24號球衣，我們的心將與高比的家人同在。」識英雄重英雄的意思，大概便是如此。

當Gigi與當錫合照之時……（影片截圖）

為人父親的高比也只能靠邊站。（影片截圖）

高比與當錫代表兩代球員，二人惺惺相惜。（Luka Doncic instagram）

8句Kobe要我們謹記的話：（按圖進入）

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24個我們不能忘掉的Kobe時刻：（按圖進入）