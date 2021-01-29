【籃球熱話】米高佐敦步出球場轉項參賽　勝利依然停不了

撰文： 任祉羲 最後更新日期： 2021-01-29 16:31

被譽為「籃球之神」的米高佐敦（Michael Jordan）在球員時代6度拿下總冠軍，在他帶領下的公牛時期所向披靡。MJ之名像是與「勝利」二字劃上等號，他在退役後作多方面嘗試，甚至參加旗魚比賽，更在早前於佛羅里達州舉行的賽事中，贏得第一名。

MJ在球員時間奪獎無數，不論總冠軍、FMVP、得分王、奧運金牌均是他的囊中物，寫下無數紀錄，令他成為不朽的傳奇球星。即使MJ在2003年退役後，他在球壇的影響力依然不減，甚至買下夏洛特山貓股份（現易名黃蜂）成為班主，早前更為23XI賽車隊老闆。

勝利對球員時期的MJ而言是平常不過的事。（Getty Images）

MJ退役後成為黃蜂班主，換個身份繼續在球壇「比拼」。（Getty Images）

MJ退休生活多姿多彩，更作多方面挑戰，除了日常籃球事務及高爾夫球這嗜好外，他更嘗試參加特別的「水上活動」。MJ上周於佛羅里達州參加旗魚錦標賽，由Stetson Turney擔任船長駕駛以MJ球衣號碼命名的「Catch23」船艇出海。

籃球場以外，高爾夫球場也是MJ經常現身的地方。（Getty Images）

MJ的退休生活（按圖放大）：

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一行人總共釣到7隻旗魚，其中兩隻由MJ貢獻，最終「Catch23」以1400分力壓第2名的「De-Bait-Able」的1200分，想不到MJ轉戰其他項目繼續「贏到開巷」呢！

MJ果然與勝利二字不無關係！（Getty Images）

同場加映，8句Kobe要我們謹記的話：（按圖進入）

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24個我們不能忘掉的Kobe時刻：（按圖進入）