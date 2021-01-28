Kobe逝世一周年︱眾星齊穿特別版球鞋　艾比迪以最高比的方式紀念

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-28 17:53

費城與洛杉磯，一個是高比拜仁（Kobe Bryant）的出生和成長地，一個是他名滿天下的福地，這個NBA傳奇球星逝世一周年又一天，正好是76人與湖人對碰，巧合得令人傷感。 Kobe短暫一生啟發無數人，76人球星艾比迪（Joel Embiid）正是其中一人，今天他用上「最高比拜仁」的方式紀念引領他籃球路的啟蒙老師。

美國時間2020年1月26日，世界失去了高比拜仁。一年後，眾人對他仍滿懷思念。2021年1月27日，費城76人主場富國銀行中心球場上，賽前悼念儀式中特別用上高比拜仁高中時期穿上Lower Merion 33號球衣的照片，再次宣示他「費城之子」的身份。

湖人事先張揚表明不會舉行任何紀念活動，高比早已常在大家心裏。Kobe逝世周年當天表明「我們仍未出走傷痛」的主將勒邦占士，左手中指戴上一個黑底白字繡上高比球衣號碼24的保護套，主隊76人球星艾比迪穿上一雙特別版球鞋，左腳印上高比與同在直升機意外中離世的次女Gianna球衣號碼，右腳印上Kobe兩父女的肖像。

費城76人主場對湖人賽前悼念儀式中特別用上高比拜仁高中時期穿上Lower Merion 33號球衣的照片。（路透社）

8句Kobe要我們謹記的話：（按圖進入）

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26歲的艾比迪跟高比是兩個不同世代的球員，前者在非洲喀麥隆出生，二人看似風馬牛不相及，一年前當Kobe離世時，他卻作出一個不尋常的舉動——致電向1970、80年代76人名宿波比鍾斯（Bobby Jones），提出一個要求：破例讓他穿上已退役24號球衣。

跟大部分NBA球員的發展歷程不同，艾比迪童年時並不喜歡籃球，反而往足球和排球的方向發展，直到在電視上看到Kobe。波比鍾斯說：「我收到艾比迪的電話，他說自己在非洲的時候，看着高比在NBA舞台光芒四射，是他令艾比迪渴望打籃球。」由於波比鍾斯在76人的24號球衣已退役，艾比迪問准對方，在比賽中穿上24號球衣向高比致敬。

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艾比迪去年問准已退役的76人24球衣主人波比鍾斯，向Kobe致敬。（Twitter）

【群星齊向高比致敬】（按圖放大）

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艾比迪曾撰文憶述童年往事，「間中我會到屋企附近的籃球場玩，每次射球時我都會大叫：『KOBE』。」

「試想像一下，我在喀麥隆一個破爛的籃框射球，大叫Kobe的名字。7年之後，我跟Kobe一起比賽。那是一齣電影，真是一齣電影。」艾比迪2014年出戰NBA，高比在2016年退役，兩人職業生涯只有不足兩年交疊，卻已是他極其珍貴的回憶。Kobe離世後兩天76人對勇士一戰，他改穿24號球衣向高比致敬。

「高比對我的意義跟其他人有點不同。」艾比迪說，「曼巴精神就是要較對手以至任何人更努力，我知道他希望每個人落到球場也要拼盡全力爭勝，他本人就是如此。那實在很困難，但那正是向他致敬的方式。」那一仗，艾比迪攻入全隊最高的24分，帶領76人以115：104擊敗勇士。一年之後，他的對手正是高比生涯唯一效力過的洛杉磯湖人。

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艾比迪面對湖人絕不手軟。（路透社）

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面對偶像的愛隊，艾比迪絕不手軟，首節便轟入13分，帶領76人34：24領先湖人，之後兩節仍維持些微優勢。勒邦占士領軍在第四節力追，完場前11.2秒大帝助攻安東尼戴維斯讓湖人一度反超前106：105，不過76人並未放棄，最後一個攻勢，哈里斯（Tobias Harris）跳投得手，76人終以107：106戲劇性贏波。

艾比迪今仗再次攻入全隊最高的28分，第四節他屢次射失幾乎斷送勝仗，賽後他表示背部傷患影響他在該節表現，幸好哈里斯挺身而出保住勝利。連續兩年，他均以一場勝仗以祭偶像高比拜仁，就算對手是湖人也不例外。今年他沒有再談及高比，艾比迪用實際行動來演活曼巴精神，用「最Kobe的方式」來紀念高比拜仁。

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西岸球隊的隊名由來：（按圖放大）

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