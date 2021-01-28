Kobe逝世一周年︱眾星齊穿特別版球鞋　艾比迪以最高比的方式紀念

Jumper
撰文：
最後更新日期：

費城與洛杉磯，一個是高比拜仁（Kobe Bryant）的出生和成長地，一個是他名滿天下的福地，這個NBA傳奇球星逝世一周年又一天，正好是76人與湖人對碰，巧合得令人傷感。

Kobe短暫一生啟發無數人，76人球星艾比迪（Joel Embiid）正是其中一人，今天他用上「最高比拜仁」的方式紀念引領他籃球路的啟蒙老師。

美國時間2020年1月26日，世界失去了高比拜仁。一年後，眾人對他仍滿懷思念。2021年1月27日，費城76人主場富國銀行中心球場上，賽前悼念儀式中特別用上高比拜仁高中時期穿上Lower Merion 33號球衣的照片，再次宣示他「費城之子」的身份。

湖人事先張揚表明不會舉行任何紀念活動，高比早已常在大家心裏。Kobe逝世周年當天表明「我們仍未出走傷痛」的主將勒邦占士，左手中指戴上一個黑底白字繡上高比球衣號碼24的保護套，主隊76人球星艾比迪穿上一雙特別版球鞋，左腳印上高比與同在直升機意外中離世的次女Gianna球衣號碼，右腳印上Kobe兩父女的肖像。

費城76人主場對湖人賽前悼念儀式中特別用上高比拜仁高中時期穿上Lower Merion 33號球衣的照片。（路透社）

8句Kobe要我們謹記的話：（按圖進入）

+2
+2
+2

26歲的艾比迪跟高比是兩個不同世代的球員，前者在非洲喀麥隆出生，二人看似風馬牛不相及，一年前當Kobe離世時，他卻作出一個不尋常的舉動——致電向1970、80年代76人名宿波比鍾斯（Bobby Jones），提出一個要求：破例讓他穿上已退役24號球衣。

跟大部分NBA球員的發展歷程不同，艾比迪童年時並不喜歡籃球，反而往足球和排球的方向發展，直到在電視上看到Kobe。波比鍾斯說：「我收到艾比迪的電話，他說自己在非洲的時候，看着高比在NBA舞台光芒四射，是他令艾比迪渴望打籃球。」由於波比鍾斯在76人的24號球衣已退役，艾比迪問准對方，在比賽中穿上24號球衣向高比致敬。

【Kobe逝世一周年】8與24放在心裏　感激你曾讓我們滿足到落淚

【Kobe逝世一周年】經歷365天思念不減　球迷自設展覽緬懷傳奇

艾比迪去年問准已退役的76人24球衣主人波比鍾斯，向Kobe致敬。（Twitter）

【群星齊向高比致敬】（按圖放大）

+8
+8
+8

艾比迪曾撰文憶述童年往事，「間中我會到屋企附近的籃球場玩，每次射球時我都會大叫：『KOBE』。」

「試想像一下，我在喀麥隆一個破爛的籃框射球，大叫Kobe的名字。7年之後，我跟Kobe一起比賽。那是一齣電影，真是一齣電影。」艾比迪2014年出戰NBA，高比在2016年退役，兩人職業生涯只有不足兩年交疊，卻已是他極其珍貴的回憶。Kobe離世後兩天76人對勇士一戰，他改穿24號球衣向高比致敬。

「高比對我的意義跟其他人有點不同。」艾比迪說，「曼巴精神就是要較對手以至任何人更努力，我知道他希望每個人落到球場也要拼盡全力爭勝，他本人就是如此。那實在很困難，但那正是向他致敬的方式。」那一仗，艾比迪攻入全隊最高的24分，帶領76人以115：104擊敗勇士。一年之後，他的對手正是高比生涯唯一效力過的洛杉磯湖人。

【Kobe逝世一周年】不朽的「黑曼巴」生涯　365日後我們未有忘記

Kobe逝世一周年｜9年前與高比相遇　一席話影響小伙子的籃球生涯

艾比迪面對湖人絕不手軟。（路透社）

24個我們不能忘掉的Kobe時刻：（按圖進入）

+18
+18
+18

面對偶像的愛隊，艾比迪絕不手軟，首節便轟入13分，帶領76人34：24領先湖人，之後兩節仍維持些微優勢。勒邦占士領軍在第四節力追，完場前11.2秒大帝助攻安東尼戴維斯讓湖人一度反超前106：105，不過76人並未放棄，最後一個攻勢，哈里斯（Tobias Harris）跳投得手，76人終以107：106戲劇性贏波。

艾比迪今仗再次攻入全隊最高的28分，第四節他屢次射失幾乎斷送勝仗，賽後他表示背部傷患影響他在該節表現，幸好哈里斯挺身而出保住勝利。連續兩年，他均以一場勝仗以祭偶像高比拜仁，就算對手是湖人也不例外。今年他沒有再談及高比，艾比迪用實際行動來演活曼巴精神，用「最Kobe的方式」來紀念高比拜仁。

【NBA知識】球隊隊名由來一覽　湖人塞爾特人到底是什麼人？

重溫：高比離世悼念文章

【RIP Kobe．球評】最接近「神」的男人　不完美的真英雄高比拜仁
【RIP Kobe】《Dear Basketball》金句　以高比拜仁的方式送別
【高比拜仁墜機亡】生涯屢破紀錄　不朽的得分力　廿載經典永存
【RIP Kobe】美名嘴感動憶高比　「重遇時再次一起買啤酒吧」
【RIP Kobe】高比拜仁遇難前的最後合照　一個永遠兌現不到的承諾
【RIP Kobe】高比好兄弟不止奧尼爾　費沙才是成功背後最重要男人
【RIP Kobe】高比夫妻間一個約定　為家人絕不同坐直升機
【RIP Kobe】奧尼爾拍攝節目懷緬高比拜仁　淚流滿面邊講邊喊
【RIP Kobe】加素憶與高比兄弟情　學習面對失敗成就生涯最佳一年
【Kobe追思會】米高佐敦痛哭致辭　緬懷與高比的兄弟情
【懷念Kobe】高比拜仁的專屬尤達大師　渣巴錦囊助他登上世界之巔

同場加映：費城76人與洛杉磯湖人，其實是什麼人？詳見下列圖輯

西岸球隊的隊名由來：（按圖放大）

+41
+41
+41

東岸球隊的隊名由來：（按圖放大）

+44
+44
+44
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。