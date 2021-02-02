【亞洲盃外圍賽】近一年零實戰　港隊照出隊巴林　無場練波最頭痕

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-02 19:56

原訂2020年11月下旬開打的次輪亞洲盃外圍賽分組賽，因全球疫情反覆不斷，加上抗疫政策的制肘，讓香港男子籃球代表隊賽程一度押後。 近日，FIBA（國際籃聯）公開最新賽程，港隊將於2月17-22日出戰巴林，期間將會「Back to back to back」分別對戰關島、澳洲和新西蘭，但港隊至今仍未有場地開操，只能採取「無辦法下的辦法」。

在疫情間FIBA曾提出以「隔離泡泡」形式進行各組的次輪賽事，包括巴林為A及D組的復賽場地、B及E組選址卡塔爾、F組賽場則為約旦，但香港所處的C組一直未有消息，只提及將會延至2月開打。

港隊如今除了人腳、教練都面對制肘外，訓練和準備也是另一大問題。（資料圖片/任祉羲攝）

近日FIBA公布最新賽程，香港隊將於2月17-22日出戰關島、澳洲和新西蘭的5場賽事，主教練安慶健（安Sir）表示港隊暫定14日出發，但自己卻因工作關係未必能隨隊，教練人選尚未確定。

安sir透露今次人選主要都是年輕球員，而他因工作關係未必能隨隊。（FIBA）

不單是教練，今次的出征也有不少球員未能參與其中，皆因除賽前的2天加上比賽的6天外，港隊回港需要隔離21天，安Sir直言：「今次人選都幾頭痛，因為大部分球員有家庭和工作，都要因應大家的意願不能迫。」但名單仍未確實，但主要由年輕球員「擔大旗」。

港隊訓練情況（按圖放大）：

港隊上次出戰國際賽已經是2020年2月，至今已相隔一年。（FIBA）

雖然賽程、地點都已經落實，但對於近一年都沒有高強度比賽和訓練的球員來說，可算是一大挑戰。除了體能、狀態，讓人更擔心的就是「意外」，安Sir認為這也是他最擔心的一點，但離出隊只剩2星期，港隊仍復無望，籃球總會也無能為力：「政府沒有場給港隊，只能說大部分球員都有自己訓練，我們只能考慮Zoom做體能。」