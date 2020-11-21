【亞洲盃外圍賽】港隊C組賽程仍未達成共識　或延至明年2月復賽

鑑於世界各地新冠肺炎疫情仍然反覆，各個國家及地區均有不同的抗疫政策，令到原訂於本月底開打的次輪亞洲盃外圍賽分組賽，或需要延期至明年2月舉行。對於國際籃聯（FIBA）的決定，港隊主帥安慶健表示盡量配合：「由於同組的澳洲表明暫不出戰，故此我們身處的C組賽程仍未有定案，最新收到的消息將要延至明年2月。」

2020年全球受到新冠肺炎疫情影響，大型至東京奧運、小型至各個國家、地區的本地賽事均停擺、延期或取消，當中包括24個國家及地區參加的亞洲盃外圍賽。

東京奧運本來於今個夏天舉行，惟因為新冠肺炎肆虐全球，暫時延至明年上演。（Getty Images）

由於各地尤其是香港、日本的疫情依然反覆，故此早前FIBA曾提出以「隔離泡泡」形式進行各組的次輪賽事，包括巴林為A及D組的復賽場地、B及E組選址卡塔爾、F組賽場則為約旦。惟港隊所屬的C組一直未有定案，港隊主帥安慶健透露曾表示到中立國作賽，無奈仍然未有共識：「現在問題是澳洲暫時不會作賽，所以仍要待FIBA通知及安排。至於我們收到的最新消息是，即使復賽最快也要延至明年2月，仍未決定最終比賽地點。」

即使賽事延期，港隊仍保持每周3至4次的操練（任祉羲攝）

因應政府的防疫措施，港隊於室內場地訓練均佩戴口罩。（任祉羲攝）

港隊訓練情況（按圖放大）：

從11月延至2月，或許給予港隊更多的準備及磨合時間，畢竟今次的24人名單開始以年輕球員為主，為未來接班作準備。「我們都希望直到2022年亞運會，新人球員比例佔比較多，其次是由於疫情關係，港隊名單亦有所調整。畢竟這不僅是自身出發與否的問題，也是健康，甚至生命的問題，每位球員都有他們的選擇。」安sir口中的「調整」正正與防疫政策不無關係，由於疫情關係，港隊原先抵達比賽當地需要先隔離14天，再出戰11月28日及30日與新西蘭及關島的兩場對賽，返港後再接受14天隔離。

港隊名單引入多位年輕球員，包括楊嘉駿（右）、葉耀邦、趙鍵鋒等人。（任祉羲攝）

基於以上的防疫安排，港隊成員要離開約一個月，無奈部分球員需要兼顧正職，或是為了家人健康着想，未必能告假出席，故此名單多以學生或未有工作負擔的球員為主。「這也是一個契機給予年輕球員嘗試的機會，目前港隊已經訓練了2個月，感覺到新人即使與大師兄同場對抗，膽量比起以往強，沒那麼膽怯。」安sir認為這也能讓新人從訓練及對賽中慢慢成熟，分擔經驗球員的工作。

鑑於防疫隔離政策，球員若離港作賽的話，其離開日子近一個月時間，這令安sir於決定港隊名單時有所顧此慮。（任祉羲攝）

由於賽事延期關係，港隊將繼續維持每周3至4天操練，密密備戰明年賽事。至於今年初因左膝前十字韌帶撕裂的陳兆榮，也傷癒復出歸隊訓練，「現在我可以跑快更攻，找回感覺，惟狀態仍未完全恢復。」陳兆榮坦言假如身體狀況許可，同時港隊也需要他的話，他亦希望能夠再次披甲上陣。

剛剛傷癒復出的陳兆榮亦回歸港隊訓練，希望重拾100％狀態及手感，隨時為港隊出戰。（任祉羲攝）

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