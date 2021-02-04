【NBA】字母哥生涯第21個「大三元」追平4大名宿　最後一節變攝記

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-02-04 17:04

NBA東岸前列戰今日展開，由12勝8負列第三的公鹿碰上錄得12勝9負排第五的溜馬。公鹿憑艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）轟下「大三元」以130：110擊敗對手。 第三節已可提早休息的「字母哥」，更無聊得走到場邊「客串」攝影師，場面非常有趣。

21分、14籃板、10助攻，艾迪杜高普今日上陣僅30分鐘37秒就造出此華麗數據。反之對手溜馬只有沙邦尼斯（Domantas Sabonis）獨撐大局，難以力克「字母哥」的+30效率，最終吞下20分敗仗。

艾迪杜高普今日造出21分、14籃板、10助攻。（美聯社）

比賽戰至第三節完，公鹿已轟下106分遙遙領先。艾迪杜高普因此獲得提早休息的機會，第四節比賽進入「垃圾時間」。

該節賽事有如例行公事，「字母哥」無聊得走向場邊的攝影師借來相機「兼職攝影」，也向隊友展示成品，場面非常有趣。

近20年的常規賽MVP得主（按圖放大）：

+ 17 + 17 + 17

第四節進入「垃圾時間」，「字母哥」無聊得走向場邊的攝影師借來相機攝影。（網上圖片）

「字母哥」生涯第21個「大三元」，並讓他在歷史榜上追平了高比拜仁。（美聯社）

是日21分、14籃板、10助攻的表現為「字母哥」生涯第21個「大三元」，並讓他在歷史榜上追平了高比拜仁、渣巴及韋伯（Chris Webber）及李察臣（Micheal Ray Richardson），並列史上第22位。