【NBA】奧比攻入生涯最高40分　霸氣封阻2米馬恩奴域

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-02-05 17:47

勇士開季至今表現飄忽，試過大逆轉衛冕湖人，也曾大比數落敗。球迷不禁感嘆史提芬居里難以單天保至尊，勇士其餘成員則急需擔得分重任，可讓球隊進攻板斧起點變化。 今日面對獨行俠，終有「勇士」站出來。奧比（Kelly Oubre Jr.）廷身而出，狂攻生涯最高的40分下，助勇士147：116大勝一場。

勇士表現是好是壞，不少球迷亦把矛頭指向新加盟的奧比，然而在他賽前出戰的21場比賽裏，場均只得12分、5.4個籃板，三分球命中率僅有23.1%，備受質疑也能理解。

奧比（Kelly Oubre Jr.）攻入生涯最高的40分下，助勇士147：116大勝一場。（Getty Images）

不過，也許質疑就是最好的動力，他於今日對戰獨行俠的賽事中，打出爭氣籃球。開局手風已很順的他內線、三分頻頻攻擊，至二節中段的短短3分鐘內，奧比5射全中其中包括2個三分，獨轟13分助勇士保持領先優勢，亦替史提芬居里分擔了得分壓力。

NBA三分榜排名 命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：

+ 9 + 9 + 9

史提芬居里攻入28分。（美聯社）

易邊後第3節尾段起，賽事進入一面倒狀態，勇士點點開花，一度領先最多34分，最後一節奧比更上演一記漂亮「block shot」，從對手2米巨人馬恩奴域（Boban Marjanović）手上封走皮球，興奮得席上的「咖哩仔」跳起來。

奧比一記漂亮「block shot」：

當錫縱使轟入27分，但獨行俠仍要吞下敗仗。（美聯社）

勇士隊找來奧比，補強了球隊鋒線，惟隨着K湯臣（Klay Thompson）因傷賽季報銷，奧比漸漸頂上了K湯臣的位置。然而今日轟入40分，奧比除了一掃賽季的低迷，也為球迷派上「定心丸」。

NBA三分球紀錄： （按圖放大）