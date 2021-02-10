【亞洲盃外圍賽】港隊關島一戰再擱置　中華隊宣布退賽

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-10 13:50

亞洲盃外圍賽由2020年2月展開，但疫情的影響下，至今經過一年仍未能完賽。 香港所處的C組原訂去年11月，後來改期至2月舉行，但今日（10日）亞洲籃協通知港隊將會再延期。

早前，FIBA（國際籃聯）公開最新賽程，港隊將於2月17-22日出戰巴林，原本一口氣完成新西蘭、澳洲和關島的對壘，但後來改為澳洲在主場與新西蘭碰頭，港隊就只需對上關島。

港隊的行程再擱置。（資料圖片）

本以為2月中旬出發，離出征不足兩星期，沒有球場、地方練球備戰已經是最大問題，但其實賽會自身都有許多不確定因素。今日亞洲籃協公布香港隊對關島的賽事將會延期，但有關延期的日期和安排都沒有下文，讓港隊的行程再度擱置。

亞洲盃外圍賽去年已經展開，至今已長達一年，但有組別只完成1、2場賽事，中國隊更是一場未戰。但因為疫情，不少國家都實施出入境限制，讓賽事實行上難上加難。

因疫情影響，亞洲盃外圍賽一年多仍未完成。（FIBA）

中華隊只湊夠7人決定退賽

這個的賽事，除了無限延期，也不斷傳出新聞。今日中華隊也公布因參賽球員人數不足，只能湊夠7人，最終決定不打第三階段賽事。其中一個原因是亞洲籃協將比賽地點被日本改到多哈，增加了代表隊染病風險，決定退賽。包括中華隊、南韓和中國都因為缺席外圍賽而被罰款。

中華隊今日也宣布退賽。（FIBA）

港隊訓練情況（按圖放大）：