【NBA】明星賽正選名單出爐　勒邦占士再做票王　生涯17次入選　

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-02-19 13:15

明星賽正選名單出爐，結果勒邦占士第17次入選賽事，且連續4年當上明星隊隊長。東岸「票王」則由籃網杜蘭特（Kevin Durant）當選，連同占士兩名將於下月4日選出各自球星名單。

今屆明星賽所有項目一日完事，有別與以往的明星賽周末，香港時間3月8日上午7點半起，技術挑戰賽及三分賽將搶先登場，接着焦點的明星賽將在上午9點開打。惟受盡關注的入樽賽則轉為明星賽中場休息時間舉行。

勒邦占士第17次入選賽事，且連續4年當上明星隊隊長。東岸「票王」則由籃網杜蘭特（Kevin Durant）當選。

明星賽賽制方面，將繼續沿用去年的目標分數（Target score），即是頭三節比賽將各自錄分，每節12分鐘，結束後分數將歸零。

明星賽正選名單：

+ 4 + 4 + 4

儘管勒邦占士曾發聲表示不支持明星賽舉辦，但他仍受盡球迷愛護，終以5922554票蟬聯「票王」，同時第4度成為隊長。西岸其餘4名正選，則由勇士的史提芬居里（Stephen Curry）、獨行俠當錫（Luka Doncic）、快艇尼納特（Kawhi Leonard）及金塊祖傑（Nikola Jokic）。

東岸最高票的則由杜蘭特打破艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）壟斷，並以5567106票，擔任隊長對抗占士。4名正選隊友為籃網K艾榮（Kyrie Irving）、巫師比爾（Bradley Beal）、公鹿「字母哥」以及76人的艾迪比（Joel Embiid）。

福布斯預計2021年NBA收入十大球員（按圖放大）：