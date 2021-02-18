【NBA】熱火守死居里都無用　勇士4人得分上雙　加時逆轉勝

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-02-18 16:58

勇士今日主場迎戰熱火，上陣42分鐘的史提芬居里遭受嚴防，幸隊友廷身而出。在全隊4人得分上雙下，勇士加時120：112擊敗熱火，近5戰錄得4勝。

作客勇士，熱火是日部署相當清晰，降低史提芬居里的命中率是他們的首要任務。熱火對「咖哩仔」的防守非常有效，在不斷輪換防守下居里命中率急劇下滑，半場的三分球僅9投1中。

勇士加時120：112擊敗熱火，近5戰錄得4勝。（路透社）

居里手感慘淡，至易邊後逾2分鐘才再有三分進帳。 D格連（Draymond Green）賽前因右腳踝酸痛缺陣，得分及協助居里的重任落在其餘球員身上。他們不負眾望，巴斯摩亞（Kent Bazemore）第4節突然爆發，尾段更連環上籃得手，雙方戰至105：105進入加時。

【今仗兩隊有好表現的球員】（按圖放大）

巴斯摩亞（Kent Bazemore）第4節突然爆發。（美聯社）

四節一直未有領先的勇士，在加時戰至一半終於取得領先。完場前1分15秒，居里終得到空位三分起手兼命中，勇士把領先優勢擴大至3分。

縱然熱火嘗試重整旗鼓但為時已晚，「咖哩仔」再命中最擅長的三分，加上熱火其後犯下5秒違例的低級錯誤，終以8分不敵勇士。

NBA三分榜排名，命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：

+ 9 + 9 + 9

史提芬居最終造出25分、11助攻「雙雙」。（美聯社）

儘管熱火今仗嚴防居里，但這名三分好手最終亦造出25分、11助攻「雙雙」。此外，奧比拿下23分、8籃板、2助攻，尾節起爆發的巴斯摩亞更造出全隊最高的26分、8籃板。連同安祖韋堅斯（Andrew Wiggins）的23分，勇士全隊4人得分上雙，最近5場比賽中取得4勝，戰績16勝13敗，名列西岸第7。

同場加映：勇土新秀的中文能力