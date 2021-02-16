NBA人物︱連占美畢拿也害怕　聯盟「最硬之男」阿當斯的一顆佛心

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-16 16:50

「NBA球員是地球上最弱的運動員。」近年不時被其他項目的運動員「Trash Talk」NBA就是Soft，除了因為籃球趨向外線起手，以往的內線對抗也鮮有出現。 不過在他面前，大概沒有人敢這樣說。

獲聯盟各球隊總經理選為「最硬」的球員，就連硬淨如畢拿（Jimmy Butler）都直言自己被他單擋了一次就已經快要死掉：「他都不知道是哪個星球來的，真的太壯了，你讓他擋一次，感覺太差了。」

讓畢拿都抵抗不住的硬，他就是NBA「水行俠」阿當斯（Steven Adams）。

雖然是苦工型的中鋒，卻不是人見人憎。「水行俠」阿當斯（Steven Adams）實在是「Dirty Work」之鬼。（Getty Images）

阿當斯身形健碩，單邊的霸氣紋身，長髮留鬚是典型惡漢形象，因外表與早年在大熱電影《水行俠》飾演主角的演員莫摩亞（Jason Momoa）有幾分相似而獲得「水行俠」外號。

2013年NBA選秀中以第12順位獲雷霆選中，只是在韋斯保克（Russell Westbrook）和杜蘭特（Kevin Durant）佔了大部分球權之下，進攻機會少之又少。阿當斯之所以能在輪換中佔一席，主要因為身形在籃下「唔打得都睇得」，「硬食」最激烈的對抗，做足所有最耗力氣的苦工。

阿當斯板斧不及其他人多，但先天優勢和籃球功夫足以讓其立足。（Getty Images）

除了強悍阿當斯也有可愛的一面。（Getty Images）

「水行俠」阿當斯知多一點點：（接圖放大）

+ 2 + 2 + 2

來自新西蘭的大個子

「做一個粗魯的大個子，對我來說是自然不過的事；新西蘭文化中，人們就是努力做事又有點不修邊幅。」阿當斯在接受訪問時說過。

來自新西蘭的阿當斯有着當地人的粗獷，父親曾是駐新西蘭的英國海軍，母親是湯加人，阿當斯就是家中18個孩子中最小的一個。兄弟姐妹都有天生的身形優勢和運動能力，除了有籃球員，還有兩屆奧運鉛球金牌的姐姐Valerie Adams。

NBA最硬的牆——有誰挑戰過阿當斯？（按圖放大）

+ 24 + 24 + 24

籃球路起步比人遲，14歲才去學其他人7歲已學懂的運球，抱着「由零開始，代表現在只會進步不會退步」的心態展開籃球之旅。

從加入新西蘭籃球聯賽，再來地球另一端，入讀麻省籃球名校聖母預科學院，僅入讀一個學期，就獲ESPN評選為最佳100大高中生的第6位。入讀匹茲堡大學一年後，阿當斯就決定參加NBA選秀。

入球前，安全最重要。（Getty Images）

撞不倒的磚牆

當年在雷霆，他憑先天優勢為持球的韋斯保克開路，一個單擋就可以擋走防守者，是少數能每場為隊友製造3.5次擋拆的球員。不用太多的「Dirty Works」，身高6呎11吋的阿當斯只要直直的站立，對手就會自動倒下，就像撞不倒的磚牆一樣。

這樣在雷霆走過7個賽季，由杜蘭特離隊到獲得1億美元的延長合約，都是他鎮守禁區。

阿當斯的人生哲學：（按圖放大）

他的身材和能耐讓威廉臣大開眼界。（Getty Images）

NBA「最佛心」中鋒

2020年11月被交易到塘鵝，立即令新隊友威廉臣（Zion WIlliamson）大開眼界：「我以為我已經很強壯⋯⋯」他令威廉臣發現什麼是一山還有一山高，「幸好我們是隊友。」阿當斯是「只能做隊友，不能是對手」的典型。

作為聯盟公認的硬漢，防守者最害怕的「行走磚牆」，阿當斯卻不是人見人憎的「Dirty Work」中鋒，全因他在6呎11吋高、120公斤重的身體入面有顆善良的心。不管是被對手批踭還是被踢中「男人最痛」的敏感部位，他都從不動氣和還手，可算是NBA中「最佛心」的內線球員。

雖然是彪形大漢，但卻是場上的和平使者。（Getty Images）

這一瞬間他選擇了接住對手，而非入球。（Getty Images）

最經典例子莫過於2018年雷霆對金塊一場常規賽中以下一幕——韋斯保克發動攻勢找到內線的阿當斯，阿當斯一個假動作Fake起防守的布林利（Mason Plumlee），當時阿當斯沒有完成起手，反而放棄進攻一手抱住即將跌落地的布林利。

當時布林利架在阿當斯背上，雙腳朝天，背部朝下，這樣落地後果不堪設想，可能會讓脊椎和頭部重創。電光火石之間，阿當斯選擇保護對手的籃球生涯而非入球，讓球迷看到他與強悍外表大異其趣的暖男一面。

睇片重溫阿當斯保護對手一刻：

大漢形象下的暖男。（Getty Images）

阿當斯不止溫暖而窩心，更有豐富幽默感。他曾向記者直言有時候很怕名將加尼特（Kevin Garnett），因為對方常常Trash talk：「他不常跟我說，因為我都會說：『No English sorry』」，明明來自母語為英語的新西蘭，竟假裝自己聽不懂來欺騙加尼特。

當記者提到他被各隊總經理選為全NBA最硬朗球員，阿當斯的反應是：「有禮物嗎？我贏了嗎？如果可加人工就太爽了。」風趣抵死作風為他帶來不少粉絲，彪形大漢不僅有強悍一面，善良與搞笑成為阿當斯在球場內外最引人入的勝地方。