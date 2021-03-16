【NBA】K湯臣墮入傷患無間地獄　「2020是我人生最難過一年」

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-16 16:23

籃球員兩大敵人——前十字韌帶與阿基里斯腱撕裂，只要二者中其一，球員生涯足以受到重大威脅，而且一旦中招，球季幾乎立即報銷。 勇士32歲球星K湯臣不幸連環命中兩大傷患，連續兩季消失賽場，闊別一年半，他感慨：「2020是我人生最難捱一年」。

2019年6月13日，NBA總決賽多倫多速龍對金州勇士關鍵第六戰，勇士場數正落後2：3，今仗非勝不可。射手K湯臣手風甚順，第三節尾段已攻入28分，帶領勇士領先83：80。第三節剩餘2分23秒，勇士一次快攻機會，湯臣正以雙手入樽之際，對方守將丹尼格連從後拍走皮球，他的動作令湯臣失去平衡，左腳落地時拗傷膝部。

湯臣痛苦倒地，球證吹罰格連犯規，短暫出場治理後，一拐一拐的湯臣返回球場，射入兩記罰球，那是湯臣在NBA賽場留下的最後紀錄。兩罰皆中後，他彈吓彈下預備防守，彷如沒事人一樣，經場邊換人他才不情不願下離場，連同格連在內，大部分人均以為他沒有大礙，怎料當時一別，至今已是一年半。

K湯臣已闊別NBA賽場一年半。（Getty Images）

【重溫：改變K湯臣和勇士的一刻】（按圖放大）

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被偷走的兩季

那一仗，他攻入全場最高30分，離場一刻勇士仍領先85：80。失去他之後，速龍以114：110反勝，以總比數4：2首次封王。賽後湯臣證實前十字韌帶撕裂，2019/20賽季未開始已結束。

勇士失去湯臣，加上之後另一主將居里亦斷手養傷一段長時間，球隊成績直插谷底，堂堂爭冠球隊竟只得15勝50負戰績在西岸墊底，也是全NBA戰績最差一隊。正當他已康復，準備在新球季強勢復出，2020年11月18日仍在接受傳媒訪問，一日之後又在訓練期間阿基里斯腱重創，連續第二季球季報銷。歷盡厄運的湯臣時隔117日之後，終於再次受訪。

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2020年K湯臣不止受傷患困擾，還因偶像高比拜仁突然離世十分難過。（Getty Images）

沒有一天不想Kobe

一個傳媒視像會面環節，湯臣直言：「各位，那應該是我人生中最難捱的一年」，即使距離復出尚有漫漫長路，新一年他回到隊中在後備席為隊友打氣，已教他興奮，「能夠回到這裏實在太好，重返勇士地盤令我感受到愛，我的根就在這裏。」

2020年，他的傷痛不止傷患，「（疫情中）每個人也難捱，2020年每個人都有自己的小考驗和煩惱，但我過得特別痛苦——失去我的祖母、阿基里斯腱撕裂、每天我仍在想念高比（拜仁）。」

在洛杉磯出生和成長，湯臣自小已是湖人球迷，高比拜仁是他頭號偶像，「我沒有一天不想他，而且不能跟他話別……那實在是難捱的一年，不止是我，相信大家也是一樣。」

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K湯臣連續兩季缺陣，他期望下季初強勢復出。（Getty Images）

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目標下季初復出

今季復出無望，K湯臣將目標寄托在下一季，目標在季初復出。「可能是開季後數星期或一個月之後，但一定會是球季最初階段。」阿基里斯腱手術一段時間後，如今已不用再戴上保護腳套，他說暫時仍未能跑步，惟已開始用水底跑步機操練。

比起身體上的傷患，長期避戰在心理方面更難應付，「較任何一場比賽、體能訓練或練習更困難，一點也不好玩」，他分享，「你會一直質疑自己就算康復也不能像以往般，那些想法很正常，卻又不能被那些負面情緒左右。」

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期望一復出即可爭冠

令他感到安慰的是，不少NBA球星均在遇上類似傷患後能夠回到昔日水平，舊隊友杜蘭特正是其中一人，「我聽說會失去5%爆炸力，或許是10%」。為此，他特別向生涯屢受大小傷患困擾的前輩格蘭希爾（Grant Hill）取經。

今季勇士在動盪中逐漸回勇，湯臣有信心下季當他復出時，球隊即可再次爭冠，「今年明顯很困難，疫情加上隊中有很多新球員……我期望我們（下季）再次角逐錦標。」

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