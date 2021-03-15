【NBA】居里穿特製生日鞋「開火」　高拔28個籃板徒勞無功

Jumper
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勇士日前大敗於快艇，氣得史提芬居里（Stephen Curry）罕有怒罵隊友，惟今日「咖哩仔」終重拾笑容。

面對西岸「一哥」爵士，勇士全隊將士用命，並在5人得分上雙下球隊以131：119取勝，「壽星公」居里更造出32分、9助攻、5籃板。

賽前錄4連敗的勇士，上場輸給快艇26分後氣得史提芬居里在場上怒吼。今天勢要在主場重整旗鼓的他們，縱使面對的是西岸「一哥」爵士，一眾勇士也打出氣勢。

賽前錄4連敗的勇士，以131：119擊敗爵士。（美聯社）

安祖韋堅斯（Andrew Wiggins）顯然打得更加進取，屢次攻擊對手籃底得手，16次出手就拿到28分，取得本季新高。爵士方面米曹（Donovan Mitchell）的24分及高拔（Rudy Gobert）的24分、28籃板瘋狂數據，也無法帶領球隊走出最近6戰4敗的低潮。

爵士高拔今天多次遭對手「三文治」夾擊，但他仍取下28個籃板的恐怖數據。（美聯社）

主要球員今場表現：

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值得一提的是D格連（Draymond Green）今天貢獻11分、12助攻及12籃板「大三元」的數據。據資料顯示勇士在這名大前鋒「大三元」下的戰績為25勝1負，D格連的影響力有目共睹。至於全場20投10中並轟下32分、9助攻及5籃板的居里則「不滿意」自己表現。

轟下32分、9助攻及5籃板的居里笑說未有33分所以「不滿意」自己表現。（美聯社）

「我射失了一個罰球，沒能在33歲生日拿下33分」，他笑言未能贈慶大為可惜。居里的33歲生日除了充滿了贏波的振奮也沾滿了家人的溫暖。他結束訪問後跑到場邊抱起寶貝仔Canon，二人對着鏡頭露齒笑，融化了不少粉絲。 另外居里在社交媒體亦透露，今天他的戰靴實情是3個兒女為他準備的「生日驚喜」。

居里結束訪問後跑到場邊抱起寶貝仔Canon。（美聯社）

居里透露今天穿上的「Grade School Curry Flow 8」是三個仔女設計的。（Twitter）

重溫占士不懂的歷史　爵士代代有人才:
1980年代爵士重點球員（按圖放大）：

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1990年代爵士重點球員（按圖放大）：

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2000年代爵士重點球員（按圖放大）：

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2010年代爵士重點球員（按圖放大）：

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當代爵士主力成員（按圖放大）：

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