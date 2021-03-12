【NBA】熱火尼納特歧視言論「惹火」　主動尋猶太組織道歉

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-12 13:35

由早前的「Black Lives Matters」活動可見，NBA對於種族歧視問題一向都相當重視。 近日熱火球員美亞斯尼納特（Meyers Leonard）在遊戲直播間出言歧視猶太人，後果甚大⋯⋯

網民戲稱美亞斯尼納特今次「大件事」，因為NBA總裁施華（Adam Sliver）和熱火老闆阿里臣（Micky Arison）都猶太人，所以他一次得罪了兩大老闆。 但其實不管是誰，歧視本來就是人人喊打的行為，就連熱火老將夏斯林（Udonis Haslem）也說：「錯就是錯。」

美亞斯尼納特曾經宣稱自己反對種族歧視。（Getty Images）

美亞斯尼納特近日因傷缺陣多場，在網上直播打機，在玩《Call of Duty》時說出反猶太的言論。在直播期間保突然收到電話，在20多秒間神情嚴肅一言不發，最後只以妻子為由慌忙關機，不少網民猜測是熱火或NBA相關的來電。

【美亞斯尼納特說了甚麼字？ 】：（按圖放大）

自打嘴巴 一失言萬人聲討

美亞斯尼納特曾經宣稱自己反對種族歧視，也曾在Twitter上發布「我反對盲從、種族歧視以及仇恨」，但如今卻自打嘴巴。一失足成千古恨，遊戲直播贊助商已經決定不再贊助，NBA總裁也即時發表聲明：「美亞斯尼納特的言論充滿傷害性，不可以原諒，NBA和社會上都不能容下這樣的言論。我們已經和他進行深入的對話，他已經相當後悔，希望他可以實踐NBA的核心價值：平等、包容和尊重。」

NBA總裁施華隨即發表聲明。（Getty Images）

熱火老闆剛好也是猶太人，因此不少網民認為美亞斯尼納特已被「冰封」。（Getty Images）

主動聯絡猶太人士道歉

除此之外，熱火也作出行動，無限期離隊、罰款5萬美元以及一星期禁止參加球隊活動，這個舉動可算是自毀前程。然而，美亞斯尼納特也盡力「彌補」，主動聯繫了不少猶太組織和領袖，請求原諒也希望自己不要被封殺，而猶太組織也表示不想就此毀掉他，希望他可以從這次事件學習和成長。

今季初接受肩部手術，因而只出戰3場，場均3.3分和2.3籃板。（Getty Images）

29歲的美亞斯尼納特與熱火簽下兩年1800萬美元的合同，但如今只剩下一年，年薪940萬。今季初接受肩部手術，因而只出戰3場，場均3.3分和2.3籃板，接下來的路想必比復康之路更難行。

聯盟中歧視事件不少，早前林書豪就受到對手的言語攻擊，指他是「新冠肺炎」。林書豪在Twitter中未有提及是否在G-League期間遇上被歧視，但發展聯盟亦就此展開調查，是否與任何球員有關。

林書豪新冠肺炎期間的「惹火」言論：

從一開始就被看低的熱火「功臣」（按圖放大）：