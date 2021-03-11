【NBA】韋斯保克被21歲小將戲耍　莫蘭特率灰熊挫巫師

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-11 16:50

要數聯盟最勢不可擋、個人能力最強的球星，韋斯保克（Russell Westbrook）絕對在內。 但今日（11日）他被21歲「𡃁仔」莫蘭特（Ja Morant）的假動作耍得團團轉，這位前MVP也不得不服後生可畏。

巫師對上灰熊一仗處於下風，灰熊年輕主將莫蘭特上場33分鐘，交出21分、10助攻和6籃板，數據和「三雙製造機」韋斯保克不相上下，全隊6人得分上雙的情況下，灰熊力壓巫師，以127：112勝出。

不少網民覺得莫蘭特被高估。（AP）

比賽中最有趣一幕來自初生之犢不畏虎的莫蘭特，面對NBA中以嗜血聞名的韋斯保克，這21歲的小子不止完全沒有膽怯，還將對方耍得團團轉。

【莫蘭特小聰明逐格睇】：（按圖放大）

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莫蘭特正與提爾文（Xavier Tillman）進行Pick and roll，停在近罰球線的禁區位置等待隊友入楔，在韋斯保克和韋拿（Moritz Wagner）「包抄」下，莫蘭特一個假動作以後手傳球將韋斯保克的視線帶走，再繞過韋拿傳出彈地波，順利助攻隊友上籃。

莫蘭特面對韋斯保克也沒有膽怯。（AP）

雖然只是小小一個傳球，但可看到21歲小將在面對比自己年長十年的球星，也可以有「大心臟」表現。

該球被剪出來成為NBA官方Twitter的精華片段，網民反應兩極，有的認為他很可以，質疑他為什麼沒有進明星賽，但也有人說莫蘭特只是被高估了。

莫蘭特面對韋斯保克也沒有膽怯。（AP）

狀元被高估？一覽近30年狀元排名：（按圖放大）

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同場加映，數據史上單場最佳紀錄（按圖放大）：