NBA︱轉會限期前另一大刁　熱火主將畢拿加盟勇士夥拍居里

繼當錫與安東尼戴維斯互換東家，NBA轉會交易限期前再有另一「大刁」，跟熱火陷僵局的占美畢拿（Jimmy Butler），將指將加盟金州勇士，夥拍史提芬居里爭冠，而勇士陣中的韋健士（Andrew Wiggins）和卡爾安達臣（Kyle Anderson）則被交易到熱火。



桀驁不馴的畢拿，與熱火僵持多時，離隊或對雙方都好。（路透社）

畢拿與熱火僵持多時 終可望離隊解脫

屢次跟熱火傳出不和的占美畢拿，日前在對魔術的賽前訓練期間自行離場，近期第3次被球隊內部停賽。35歲的占美畢拿頻與球隊傳出不和，公開表達不滿之餘，也曾表明希望離隊。今年1月3日熱火宣布「由於畢拿整個球季、特別是過去幾周內多次作出對球隊不利行為」，因此罰占美畢拿無薪停賽7場。

至1月22日，畢拿因沒有趕上球隊作客公鹿的飛機，再被無薪停賽2場。然後就是1月28日訓練期間自行離場，被熱火「無限期無薪停賽」。適逢勇士急需另一得分手，減輕居里的負擔，他們先找杜蘭特回巢，被拒絕後才找上畢拿。

勇士急欲找「二哥」分擔居里重擔。（路透社）

牽涉多人的複雜連環交易

兩季前的季後賽，占美畢拿多次帶領第8種子的熱火取勝並殺入總決賽，成為該季NBA的最大黑馬，就算最終1：4不敵由祖傑率領的金塊，勵志的「黑八奇蹟」仍為不少球迷津津樂道。可是畢拿始終桀驁難馴，持續跟球會不和陷入僵局，如離隊或對雙方都好。

消息指，作為交易協議的一部分，畢拿會拒絕明年5200萬美元年薪的選項，改簽一份為期兩年的1.11億美元合約。勇士會以韋健士和安達臣，以及首輪頭10位選秀權跟熱火交易。這宗相當複雜的連環交易，還有12月才加盟勇士的施羅德（Dennis Schroder）被送到爵士，爵士又會將PJ德加（P.J. Tucker）送回熱火，禾達斯（Lindy Waters）會由勇士轉投活塞，祖殊李察臣（Josh Richardson）則從熱火加盟活塞。

占美畢拿夥拍居里，會有什麼效果？（Getty Images）

勇士急欲找「二哥」分擔居里重擔

勇士在卡爾教練領軍、圍繞居里作重心之下，先後在2015、2017、2018及2022年四度封王。杜蘭特是2017、2018兩屆奪冠功臣，2019年已離隊；伊古達拿2023年退役，另一主力K湯臣亦在去年離隊，36歲的居里年紀漸長，獨力難支，勇士急需一名可靠的第二得分手分擔「咖哩仔」的得分重責。

29歲的韋健士，今季是勇士的二號得分手，場均得17.6分，也是聯盟內其中一個最出色防守球員。即使如此，正如ESPN所形容，比起韋健士，勇士獲得畢拿理應是「升級」。今季跟熱火不咬弦下平均每場降至得17分，畢拿生涯大部分球季都獲得20分以上，內線防守能力以至關鍵時刻的得分能力肯定在韋健士之上。

畢拿的強大實力毋庸置疑，問題往往是如何令他跟團隊通力合作，好好發揮這匹野馬的能力。勇士上季僅獲西岸第10名，止步附加賽，今季暫時在49戰後又是排第10，再次要為季後賽掙扎，得到畢拿的效果尚待觀察。熱火以25勝24負暫排東岸第6。