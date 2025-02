NBA︱畢拿勇士首秀　夥居里領軍由落後24分逆轉反勝公牛

當錫披上湖人戰衣第一戰尚要稍等,畢拿的勇士首秀已經上演,他跟居里首次合作已擦出不錯的火花,合力轟入59分,助勇士一度落下24分之下反勝芝加哥公牛。



畢拿加盟勇士第一仗,與居里已擦出不錯的火花。(Getty Images)

兩大巨星記者會連爆金句

占美畢拿(Jimmy Butler)加盟勇士,他與史提芬居里(Stephen Curry)隨即分別在記者會連爆金句。被問到如何融入勇士體系,畢拿從容回應:「把球拋給居里,然後退在一旁」(Pass the ball to Steph and get out the way),引得全場記者大笑。

到居里被問同一問題,先讚揚對方兩度晉身總決賽,「他是個贏家」,接着沒有迴避畢拿與舊東家熱火之間的不和,「我明白當中發生過很多事,但誰又知道真正的故事?我們期待一個充滿動力、全情投入,準備好為球隊帶來正面影響的占美。」居里為新隊友送上支持之餘,同時表明對對方的期望,盡顯巨星風範。

畢拿加盟勇士首戰已盡顯功架。(路透社)

畢拿挺身而出夥居里領勇士大逆轉

勇士今季表現平平,今仗之前僅以25勝、26負排西岸第11,接連敗予爵士和湖人,周日作客公牛第3節餘下8分30秒落後59:83,看來三連敗難以避免。就在此時畢拿挺身而出,罰球線兩射皆中,然後到居里大爆發單節轟入22分,到他射入第三節的第5個三分球,勇士已經以97:93反超前。

畢拿與居里一個在罰球線,一個在三分線後各司其職,分工合作,克服曾落後24分逆境,聯手助勇士132:111擊敗公牛。今仗居里攻入8個三分球,獲得全場最高34分,畢拿12次起手中7球,只曾一次試射三分未能命中,13次被送上罰球線攻進11球,單靠內線也獲得25分。

居里轟入8個三分球領勇士反勝公牛。(路透社)

首仗合作雙劍合璧顯威力

二人在勇士首度合作,已雙劍合璧一外一內已盡顯威力,賽後居里說出二人之別:「很有趣,他是跟我完全相反的球員。我16次在三分線後起手,他只有1次。他常常被送上罰球線,主導顏色地帶,我控制了三分線外。」

畢拿聲言他跟居里是「最佳的互補」,又指出對手長期最少派二人緊盯居里之下,「隊中每個人都有很多空位,我獲得容易的工作,可以單對單或有大量空位。」居里形容與畢拿和隊友的合作「可能會很有趣」,畢拿也開心地說:「可以跟這樣的人並肩作戰真好。」

卡爾教練狂讚畢拿:他是個神奇球員

卡爾教練亦指:「占美加入球隊相當好玩」,讚揚畢拿「是個神奇的球員,有能力博得對手犯規,為我們贏得比賽。不過我最印象深刻的是他的傳球,我認為他的傳球改變一切,連結比賽,而且他在球場上任何地方都做得到。這還不止,他很有存在感,是頭獅子,力量強大。」