NBA︱畢拿勇士首秀　夥居里領軍由落後24分逆轉反勝公牛

當錫披上湖人戰衣第一戰尚要稍等，畢拿的勇士首秀已經上演，他跟居里首次合作已擦出不錯的火花，合力轟入59分，助勇士一度落下24分之下反勝芝加哥公牛。



畢拿加盟勇士第一仗，與居里已擦出不錯的火花。（Getty Images）

兩大巨星記者會連爆金句

占美畢拿（Jimmy Butler）加盟勇士，他與史提芬居里（Stephen Curry）隨即分別在記者會連爆金句。被問到如何融入勇士體系，畢拿從容回應：「把球拋給居里，然後退在一旁」（Pass the ball to Steph and get out the way），引得全場記者大笑。

到居里被問同一問題，先讚揚對方兩度晉身總決賽，「他是個贏家」，接着沒有迴避畢拿與舊東家熱火之間的不和，「我明白當中發生過很多事，但誰又知道真正的故事？我們期待一個充滿動力、全情投入，準備好為球隊帶來正面影響的占美。」居里為新隊友送上支持之餘，同時表明對對方的期望，盡顯巨星風範。

畢拿加盟勇士首戰已盡顯功架。（路透社）

畢拿挺身而出夥居里領勇士大逆轉

勇士今季表現平平，今仗之前僅以25勝、26負排西岸第11，接連敗予爵士和湖人，周日作客公牛第3節餘下8分30秒落後59：83，看來三連敗難以避免。就在此時畢拿挺身而出，罰球線兩射皆中，然後到居里大爆發單節轟入22分，到他射入第三節的第5個三分球，勇士已經以97：93反超前。

畢拿與居里一個在罰球線，一個在三分線後各司其職，分工合作，克服曾落後24分逆境,聯手助勇士132：111擊敗公牛。今仗居里攻入8個三分球，獲得全場最高34分，畢拿12次起手中7球，只曾一次試射三分未能命中，13次被送上罰球線攻進11球，單靠內線也獲得25分。

居里轟入8個三分球領勇士反勝公牛。（路透社）

首仗合作雙劍合璧顯威力

二人在勇士首度合作，已雙劍合璧一外一內已盡顯威力，賽後居里說出二人之別：「很有趣，他是跟我完全相反的球員。我16次在三分線後起手，他只有1次。他常常被送上罰球線，主導顏色地帶，我控制了三分線外。」

畢拿聲言他跟居里是「最佳的互補」，又指出對手長期最少派二人緊盯居里之下，「隊中每個人都有很多空位，我獲得容易的工作，可以單對單或有大量空位。」居里形容與畢拿和隊友的合作「可能會很有趣」，畢拿也開心地說：「可以跟這樣的人並肩作戰真好。」

卡爾教練狂讚畢拿：他是個神奇球員

卡爾教練亦指：「占美加入球隊相當好玩」，讚揚畢拿「是個神奇的球員，有能力博得對手犯規，為我們贏得比賽。不過我最印象深刻的是他的傳球，我認為他的傳球改變一切，連結比賽，而且他在球場上任何地方都做得到。這還不止，他很有存在感，是頭獅子，力量強大。」