NBA｜獨行俠班主回應當錫轉會　「來度假的話就別留在這裏」

當錫（Luca Doncic）早前從獨行俠被交易到湖人，被稱為NBA史上最震撼交易之一，同時也引來不少獨行俠球迷大感不滿，周日（10日）迎戰火箭一役，便有大批球迷在主場外抗議今次交易。

獨行俠班主Patrick Dumont周日接受《達拉斯晨報》訪問時，開腔回應今次轉會事件。他以一眾NBA名宿為例，表示過去不少偉大球員為勝利而付出一切：「如果你是來度假的，那別留在這裏。」暗指當錫自我管理不力。



當錫突然轉會湖人震驚不少球迷。（路透社）

達拉斯球迷集體抗議

當錫與湖人中鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis）互換球隊，成為近期NBA最大話題，消息之突然和震驚，連當錫本人也毫不知情。

將這位效力多年的斯洛文尼亞球星放走，獨行俠舉動引來大量球迷不滿，他們日前在球隊主場館外抗議，並舉起「解僱Nico Harrison（獨行俠總經理）」、「當錫是一種文化」、「金錢為首，球迷次要」等語句。

獨行俠球迷不滿球隊管理層舉動，在主場館外發起抗議。（Getty Images）

接受《達拉斯晨報》訪問時，Patrick Dumont首度開腔談及今次交易：「我非常明白球迷（不滿），我也很感激他們。我與家人都是當錫的忠實球迷，我衷心感謝他為這支球隊及達拉斯帶來的一切，他是一位令人振奮的球員。」

以名宿作例子暗諷當錫態度

獨行俠放走年僅25歲的當錫，換來31歲的安東尼戴維斯，讓很多人都摸不着頭腦。早前有傳獨行俠不滿當錫不自律而無法控制體重，ESPN記者Dave McMenamin指當錫今季體重一度直迫270磅，而且近年每逢季初都同樣有超磅的問題。體重或是他頻繁受傷原因之一，今季獨行俠的50場賽事，他只上陣22場，一半以上比賽因傷缺陣。

當錫體重持續上升，今季受傷場數多過上陣。（路透社）

訪問中Patrick Dumont說得相當直接：「看看那些跟你和我一起成長的巨星：米高佐敦、布特、高比拜仁、奧尼爾——他們每天都非常刻苦地訓練，一心一意專注獲勝。若你不這麼做，便不應成為達拉斯獨行俠的一份子。」

他續說：「這就是我們想要的人，我對此毫不掩飾，整支球隊也知道這一點，這也是保持競爭力及取勝的唯一方法。如果你是來度假的，那別留在這裏。」Patrick Dumont形容讓當錫離隊是艱難決定：「要什麼都不做很容易，但想讓一個組織精益求精時，我必須作出決定並繼續前進。」

獨行俠班主Patrick Dumont（右）開腔回應當錫轉會。（Getty Images）

雖然如此，Patrick Dumont仍祝福當錫能在湖人獲得成功：「就我而言，當錫這一生都是獨行俠的人。」

當錫最快周二復出

當錫由於小腿受傷，轉會後仍未為湖人披甲。湖人主帥JJ列迪克（J.J. Redick）表示，當錫最快可在香港時間周二上午對爵士一戰復出：「我們都想看到他穿上湖人球衣。」

另一方面，安東尼戴維斯轉會後首戰表現出色，不過僅打三節便提前傷出。ESPN著名記者Shams Charania表示，該中鋒或因傷缺陣一個月。