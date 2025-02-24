全運馬拉松測試賽領隊滿意港將成績　認為比渣馬賽道好跑

全運會2025（第十五屆全國運動會/十五運會）首次由粵港澳三地聯合舉辦，當中田徑項目馬拉松賽事由深圳賽區主辦，賽道罕有地跨越香港和深圳兩地，因此特別在2月23日（周日）舉行2025深港馬拉松作為今年11月上演的全運會測試賽。



香港派出魏賡、尹焯熙、盧善達，司徒兆殷、黃美欣、譚嘉敏3男3女共6位選手出戰，由資深長跑教練黃嘉文任領隊，田總長跑顧問教練村尾慎悅也有隨隊視察場地和賽道。參賽港將賽後對今次賽事讚不絕口，黃Sir總結時點出其實尚有不少改善空間，並解釋今次港將成績不算突出的原因。



港隊在今次賽事派出3男3女共6位選手參賽，資深長跑教練黃嘉文（右三）任領隊，田總長跑顧問教練村尾慎悅（右二）隨隊視察場地，右為田總行政總監伍于豪。

賽事距離渣馬太近 致港將整體成績不突出

今次賽事是自1997年首屆渣打馬拉松以來，首次再有馬拉松賽事跨越香港和深圳兩地，賽道特別又新鮮，令跑手雀躍不已，不過站在爭取佳績角度，比賽時機便不太理想，黃嘉文教練總結今次賽事時指出，「呢個馬拉松由於安排比較倉猝，由通知報名到比賽只有一個月左右嘅時間，選手係冇辦法為呢個比賽做任何準備，而且呢個比賽同渣打馬拉松太接近，所以隊員唔能夠以十足狀態比賽，引致整體成績唔突出，香港隊能得到這樣的成績，我認為完全可以接受。」

黃Sir續稱，「呢個係全運會嘅測試賽，並非對公衆公開，參賽者係特邀選手，所以比賽嘅人數非常少，選手多數時間都係一兩個人獨自跑，缺乏對手挑戰，好難有好成績。」

全運會馬拉松測試賽︱首次以田徑選手身份代表港隊的三鐵猛將司徒兆殷以2小時47分20秒獲季軍。（直播截圖）

2025深港馬拉松暨第十五屆全國運動會跨境馬拉松測試賽共有40位選手參賽，包括18位港澳及各省代表，以及22位達標的跑手，最終落場只得38人。香港隊派出6人參賽，是最多一隊，澳門派出2人，廣東、貴州、寧夏、雲南、湖北、淅江、新疆均有選手參賽。

首次以田徑選手身份代表港隊的三鐵猛將司徒兆殷以2小時47分20秒獲季軍，另外兩位港隊女將，首披港隊戰衣的譚嘉敏以3小時03分獲第五名，黃美欣以3小時04分獲第七名。港隊男將以尹焯熙成績最好，他以2小時33分獲第八名，頭段身處前列的魏賡成績2小時35分，同樣首次入選港隊的盧善達以2小36分完成賽事。6位港將的成績都跟個人全馬最佳成績（PB）有一定距離，他們兩周前全部均在渣馬上陣，司徒兆殷、黃美欣、魏賡、盧善達均戰全馬，譚嘉敏及尹焯熙出戰半馬。

事實上，就連賽事的男子組冠軍、雲南代表趙朝傳跑出的2小時17分15秒，女子組冠軍、廣東代表陳麗琴的2小時44分44秒，同樣跟他們的PB有一段落差。

港隊教練和領隊站足3個多小時

今次賽事整體流程順暢，黃Sir同時點出安排上尚有一些改善空間：「大會主要目的係測試今年11月全運會的安排和操作，而對參賽隊伍照顧有所忽略。比如各隊的休息帳幕四面通風，在今天的寒風料峭下，運動員在其中冷得發抖，無法舒適地準備比賽。」此外，大會亦未為各隊伍的隨隊人員準備休息的地方，「不特止沒有帳篷，連一張椅子都沒有。我和村尾教練足足站了3個多小時。」

他亦提到，香港以外的跑手及隨隊人員之苦：「因為是深圳到香港的跨境比賽，起跑區入口設了邊檢和海關檢查關卡，不能自由出入，香港隊進出只是麻煩了，其他省隊的教練和領隊，因為通行証的有效問題，出去了就無法再次內進，所以只有乖乖的呆在起跑區內，也是挺累的。」

全運會馬拉松測試賽︱港隊代表司徒兆殷（中）。（周令知攝）

對於今次全運會測試賽的賽道，黃Sir指出，「賽道分深圳段和香港段，香港段要跨過深圳灣大橋和港深西部公路一段，水平高低差達38米，上坡下坡加上側風強烈，增加了不少難度，不是一條快的賽道，當然比起渣打馬拉松的三橋三隧是容易得多，路面情況良好而筆直，是它的優點。

「深圳段沒有什麼坡度，可以跑得快一點，但有比較多的拐彎和兩個挺急的折返點，路面也偶有小的陷坑和沙泥，跑的比較容易但也不能太輕心。」

全運會馬拉松測試賽︱港隊代表（左二起）尹焯熙，盧善達，黃美欣、譚嘉敏，魏賡與澳門代表合照。

至於過關安排方面，黃Sir擔心到全運會正式賽事時，賽事需時做人面識別或有阻滯，「跨境馬拉松並不是首次舉行，但這次過關嘅安排，比起當年渣打港深馬拉松進步好多。由於有先進嘅電子設備，運動員可以一直走過邊境，完全唔使停頓，非常流暢，但係要喺比賽前10分鐘做人面識別設定，測試賽參賽人數較少，好快就完成。如果全運會有5、60人參加，便可能構成問題。」