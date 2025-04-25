NBA季後賽｜莫蘭特上籃遭犯規摔倒傷出　灰熊由遙遙領先變負雷霆

NBA西岸首圈第三場，雷霆作客以114：108反勝灰熊，場數領先到3：0。比賽的轉捩點相信是灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）受傷，他在第二節尾段上籃時，被對手多特（Luguentz Dort）撞到失平衡，重重地摔倒在地上，髖部受傷，退下火線。莫蘭特傷出前，灰熊仍遙遙領先27分，但下半場遭雷霆大逆轉。



當地時間昨（24）晚的NBA季後賽，場數落後0：2的灰熊回到主場，面對雷霆。灰熊氣勢如虹，首節領先40：29，到第二節擴大優勢至超過20分。在第二節完結前3分15秒，今場最爭議的時刻出現，灰熊快攻，莫蘭特接應隊友回傳，打算起跳上籃。雷霆的多特撞到莫蘭特的下半身，莫蘭特失平衡，重重地摔到地上，狀甚痛苦。

多特撞到莫蘭特。（Getty Images）

莫蘭特摔倒在地上。（Getty Images）

裁判翻看影片段，認為多特並非惡意犯規，只是普通犯規，這個判決引起球迷爭議。原本莫蘭特在隊醫陪同下回更衣室，但他回頭，先留在場上主射兩球罰球，在受傷下兩罰皆不中，之後才脫去球衣回更衣室。不過，灰熊稍後稱莫蘭特髖部受傷，無法在今場再披甲。

莫蘭特倒地，狀甚痛苦。（路透社）

莫蘭特倒地，狀甚痛苦。（路透社）

莫蘭特傷出前表現活躍，在16分鐘射入15分及交出5次助攻。在他退下火線前，遙遙領先67：40。在第二節，灰熊一度最多領先29分，完半場仍領先77：51。由第三節起，形勢逆轉，雷霆逐步追近，直至第四節中段，雷霆追至99平手。最終，雷霆以114：108再贏灰熊，場數拉開到3：0。

莫蘭特受傷下射完兩球罰球才回更衣室。（Getty Images）

雷霆的基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）射入全場最高的31分，謝倫威廉斯（Jalen Williams）及賀格倫（Chet Holmgren）分別得26分及24分。

雷霆今場最多落後29分下反勝，自NBA由96/97球季起設play-by-play統計以來，是史上第二強的季後賽單場逆轉，史上最強的季後賽單場反勝是2019年的快艇，一度落後勇士31分下反勝135：131。