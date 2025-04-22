NBA｜獨行俠總經理再談交易當錫認低估球迷反應　傳班主取態有變

獨行俠在今年2月突然送走陣中頭號球星當錫（Luka Doncic），被認為是NBA史上最震驚交易舉動。

儘管這次交易持續帶來爭議，球隊總經理哈里遜（Nico Harrison）日前在閉門採訪上表示不為當日決定後悔，他周一（21日）再次召開記者會，承認低估達拉斯球迷對當錫的熱愛程度。相關發言引來外界熱議，有報道指獨行俠班主Patrick Dumont對哈里遜取態有變，名將巴克利（Charles Barkley）更以朋友身份，公開奉勸哈里遜「收口」。



哈里遜周一召開記者會，發言再成焦點。（路透社）

「聽到20000人高喊『Fire Nico』」

獨行俠自2月以當錫從湖人換來中鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis／AD）後，球迷多次公開要求辭退哈里遜，他們在比賽時高喊「Fire Nico」，也有人舉起要求他下台的紙牌表達不滿。

哈里遜上周堅稱不為決定後悔，但在今次球季完結的記者會上，他表示為球迷反應感到意外：「我知道當錫對球迷來說很重要，但之前我不知道去到哪種程度，當聽到20000人高喊『Fire Nico』時，便感受到了。」

當錫早前回歸獨行俠主場，獲達拉斯球迷熱烈歡迎。（路透社）

交易當錫後獨行俠連季後賽都入不到

他本打算組建一支具有爭冠實力的球隊，此前也多次強調「防守才能奪冠」，然而安東尼戴維斯加盟首戰便受傷缺陣，另一主力球星K艾榮（Kyrie Irving）又因前十字韌帶（ACL）斷裂而收咧，不少球員都在交易後相繼受傷，獨行俠一度連「湊齊腳」比賽都有困難。

哈里遜的爭冠大計因而擱淺，獨行俠去年在當錫帶領下殺入總決賽得亞軍，但今季常規賽僅以西岸第10剛好進入附加賽，更在日前不敵灰熊後，確定無緣今季季後賽。哈里遜仍認為交易後的陣容能夠爭冠：「我覺得當球隊在高水準賽事獲勝後，能稍微平息球迷不滿，不幸地我們未能做到。」

自2月促成交易後，獨行俠球迷多次公開表達對哈里遜不滿。（Getty Images）

傳班主對哈里遜態度有變

獨行俠班主Patrick Dumont此前一直支持哈里遜的決定，也曾暗諷當錫「來度假的話就別留在這裏」。不過達拉斯體育媒體DLLS Sports指，在目前外界爭議下，Patrick Dumont對哈里遜相當失望，認為後者未在事前警告他交易當錫可能會帶來嚴重後果，一改之前在籃球方面事事信任他的態度。

ESPN記者Shams Charania表示，哈里遜上周其實是被Patrick Dumont強迫進行閉門採訪。

報道指獨行俠班主Patrick Dumont對哈里遜取態有變。（路透社）

兩大名宿反應一致 巴克利以朋友身份力勸

當錫被交易是對是錯，要待時日驗證，無論如何，失去他而引發獨行俠球迷的巨大負評，如今也無法扭轉，住憑哈里遜口才再好，也只會講多錯多，上周的閉門採訪以及今次記者會不單未能平息球迷怒火，反而是火上加油，他今次承認低估球迷對當錫的愛，再次引來外界熱議。

現已轉任籃球節目主持人的一代名將巴克利，以朋友身份力勸對方：「哈里遜，我當你是朋友，一心只想你好，你去年在獨行俠的工作出色，今年發生的事情顯然達不到預期效果。老友，請你別再開記者會了，我根本不知道你在做什麼，我真的不明白。」

巴克利續說：「我同情你也喜愛你，但我真的完全不明白你在試圖做什麼。這場戰爭已經完結，承認落敗吧，兄弟。我希望你能保住工作，也希望獨行俠球員能回復健康，但請你別再做更多訪問了老友，我求你不要。」

同樣轉任球評的奧尼爾，冷靜分析哈里遜問題所在：「他的問題是當他只應專注工作時，卻想被人喜愛。他作出一個決定⋯⋯他當然知道當錫的重要性，但他又想做好人，想給出一個在球隊管理層角度的答案。」 他續稱，「兄弟，因此我給你的建議就是，做好你的工作，隨遇而安，只要獲得班主支持，你就會安然無恙。」奧尼爾沒有說出口，意思其實跟巴克利一樣，請哈里遜別再走在幕前獻醜，專心在幕後做好球隊管理工作才是正經。