NBA季後賽湖人被木狼打爆　當錫再被批太肥防守差遭對手看準弱點

17次贏得NBA總冠軍的洛杉磯湖人，自從2019/20球季封王後便進入一段低潮期，今季季中獲當錫（Luka Doncic）意外來投「沖喜」之下常規賽愈戰愈勇，以西岸第三種子身份出戰季後賽，一洗連續兩季要以附加賽晉級頹風。可是季後賽首仗主場出戰便撞上鐵板，被木狼的硬淨防守擊敗，當錫就算獨取全場最高的37分，依然成為眾矢之的。



他的小胖身材和防守能力疲弱，再次被各大傳媒批評得體無完膚，實際上是木狼看準湖人的弱點戰術奏效。



NBA季後賽︱湖人首仗負木狼，當錫再成眾矢之的。（路透社）

木狼「任當錫起手」策略見效 湖人正選竟全數「見負」

當錫今仗上陣40分鐘，攻下37分和8個籃板，但同時有5次失誤，助攻亦只得1次。木狼今場採取「任當錫起手」策略，同時以硬淨防守封死他的傳球路線，任憑他身手再好，也敵不過木狼團體戰，尤其防守本身不是當錫強項。

結果不止當錫一人，湖人其餘4位正選球員勒邦占士，八村壘，李維斯（Austin Reaves），希斯（Jaxson Hayes），以及上陣33分鐘的後備芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）全數在正負值見紅，八村壘為最差的負26，李維斯負25，占士也高達負22，當錫則為負12。

NBA季後賽︱木狼防守勇悍，占士在籃下也吃虧。（路透社）

木狼憑身體對抗主宰比賽

控球權最多的當錫，在木狼硬淨防守下弱點無所遁形，木狼半場領先59：48，之後一路領放到尾。事實上他們由第二節開始到第三節中段得分以67：33輾壓湖人，木狼由7呎1吋的高拔（Rudy Gobert）領銜，聯同丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和蘭度（Julius Randle）控制籃板，迫使湖人犯錯，並主宰比賽。

丹尼爾斯取得25分、9籃板，愛華士（Anthony Edwards）獲22分、8籃板、9助攻，加上攻入6個三分球的列特（Naz Reid）貢獻23分、5籃板，助木狼以117：95作客擊敗湖人，系列賽首輪先拔頭籌。

湖人主帥直認：我們未預備好

季後賽跟常規賽的最大分野，正是防守強度，湖人教練JJ列迪克承認，球隊在體能上未準備好，「我不是說我們的球員未準備好應付季後賽水平的籃球比賽……只是在體能方面我不肯定我們已預備好。當木狼開始用上大量推撞和身體對抗，我們未能及時應對。」李維斯更直認：「我認為他們從一開始已在體能上打敗我們。」

防守硬度帶來最大分野，在於木狼起手命中率逾5成，湖人跌至不足4成，只得39.8%。第二仗周二在洛杉磯上演，湖人必須盡快糾正身體對抗和防守問題，否則落後至0：2，辛苦拿下3號種子也無意義。

NBA季後賽首輪戰果：



西岸

湖人 95：117 木狼（木狼場數領先1：0）

金塊 112：110 快艇 （金塊場數領先1：0）



東岸

紐約人 123：112 活塞（紐約人場數領先1：0）

溜馬 117：98 公鹿（溜馬場數領先1：0）

