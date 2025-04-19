NBA附加賽｜獨行俠不敵灰熊無緣季後賽 AD獨轟40分難救主
撰文：陳旭暉
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NBA西岸附加賽，獨行俠在安東尼戴維斯（Anthony Davis/AD）獨取40分9籃板的出色表現下，仍以106：120不敵灰熊出局，上季打入總決賽的他們，確定無緣今季季後賽。
獨行俠在2月送走頭號球星當錫（Luka Doncic）換來安東尼戴維斯，球隊卻彷彿中了魔咒一般傷患連連，一度連「湊齊腳」出賽都有難度，這支上季NBA亞軍球隊，今季僅以西岸第10身份，剛好獲附加賽資格。
獨行俠總經理哈里遜（Nico Harrison）日前受訪時堅稱不後悔促成交易，強調「防守才能奪冠」，不過他們附加賽首戰便以96：133大敗予火箭，今次生死戰面對灰熊，獨行俠首節便被對方攻入39分，以24：39劣勢進入第二節。
灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）此戰手感平平，24次出手僅入7球，但勝在全隊發揮穩定，正選五人得分皆達雙位數，反觀獨行俠有兩名正選出戰至少20分鐘卻得分為0，最終灰熊在全場未曾落後情況下，以120：106取勝成為西岸第8種子，將會在季後賽首輪面對雷霆。
東岸方面，熱火以123：114擊敗鷹隊，再次成為東岸第8種子，首輪將面對頭號種子騎士。
NBA季後賽對賽表
西岸：
雷霆（1號種子） 對 灰熊（8號種子）
火箭（2號種子） 對 勇士（7號種子）
湖人（3號種子） 對 木狼（6號種子）
金塊（4號種子） 對 快艇（5號種子）
東岸：
騎士（1號種子） 對 熱火（8號種子）
塞爾特人（2號種子） 對 魔術（7號種子）
紐約人（3號種子） 對 活塞（6號種子）
溜馬（4號種子） 對 公鹿（5號種子）
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