NBA季後賽｜勇士負火箭占美畢拿因傷退火線　格連被指是罪魁禍首

NBA西岸季後賽，勇士94：109不敵火箭，雙方系列賽1：1打成平手。除吞下敗仗外，勇士主將之一占美畢拿（Jimmy Butler）今場首節便因傷退下火線，到完場仍未回歸。

畢拿傷勢未明，勇士主帥卡爾（Steve Kerr）賽後無奈表示：「若他之後無法出戰，我們便要重新制定所有戰術。」



畢拿對火箭首節便受傷退下火線，傷勢未明。（Getty Images）

首節約餘下2分30秒時，火箭的亞文湯臣（Amen Thompson）與祖蒙特格連（Draymond Green）爭搶籃板時向前跌倒，剛好在搶到籃板的畢拿下方，後者失去平衡後重摔在地。

射完罰球後他退下火線直入更衣室，到比賽完結都沒再出場，初步診斷為盆骨受傷，之後會再接受磁力共振（MRI）檢查。

畢拿在空中失去平衡而重摔在地。（Getty Images）

由於事發時亞文湯臣是與格連卡位，並因此失去平衡向前跌去，不少球迷紛紗指責「綠師傅」動作過大，是連累隊友受傷的罪魁禍首；也有人認為是湯臣用手推畢拿腿部才導致畢拿受傷。

回看重播，格連並沒有出手推湯臣，後者更像是卡位絆倒，並在向前倒下時撞跌畢拿。

卡爾：沒有時間悲傷

勇士今季戰績反覆，雖然占美畢拿加盟後表現明顯提升，但最終排西岸第7，在附加賽險勝灰熊後才得以晉身季後賽。

今仗失去畢拿，令勇士進攻能力大減，首節更只得18分。之後兩場會移師勇士主場舉行，其中Game 3會在香港時間周日（27日）早上舉行，若畢拿繼續缺陣，無疑會大大打擊勇士士氣。

勇士頭號球星史提芬居里與畢拿合作無間，但失去後者後也獨木難支。（路透社）

教練卡爾也頗為無奈：「這項運動身體碰撞非常激烈，會發生很多事情，這（球員受傷）是比賽一部分。我們沒有時間為此感到悲傷，當然這很不幸，但也要向前看。希望占美畢拿能趕及復出，否則我們便要重新制定所有戰術。」