NBA季後賽︱湖人技壓木狼追平場數 當錫準大三元演出首節已分勝負

NBA進入季後賽階段，防守強度大增之下往往出現意想不到戰果，洛杉磯湖人首仗便被木狼以強大體能和高強度防守擊敗，系列賽第二戰成功重整旗鼓，當錫發揮球星本色領軍94：85扳回一城，場數追平1：1。



當錫為湖人在季後賽上陣，連續兩場獲超過30分。（路透社）

湖人首仗失利後成功調較 首節拋離19分

木狼上場憑身體對抗主宰比賽，湖人教練JJ列迪克承認球隊在體能上未準備好，汲取首場教訓後，球隊已及時調節過來，Game 2首節已經看到分野所在：進攻方面繼續由當錫主導攻勢，他單節獨取17分，防守限制木狼只得15分，首節完結以34：15拋離。

湖人加強防守，木狼失去上場攻入球隊紀錄21個三分球的節奏，當錫獨取全場最高的31分、12籃板、9助攻，以「準大三元」的表現領軍94：85獲勝，場數追平1：1。勒邦占士攻入21分，兼得11籃板、7助攻，李維斯也獲16分。

40歲占士上陣40分鐘

湖人主場首仗落敗，今場非勝不可之下，主力上陣時間都相當長，李維斯42分鐘，當錫42分鐘，連40歲的占士也出場達40分鐘，芬尼史密夫也達39分鐘，八村壘如非面部受傷一度離場治理，相信也不止上陣34分鐘。比賽強度提升下，湖人一班主力的體能能否捱下去，尚待觀察。

上場湖人5個正選球員的正負值全數「見紅」，今場輪到木狼，蘭度（Julius Randle）的27分和艾華士（Anthony Edwards）的25分不足以幫助球隊扭轉敗局，第3戰輪到木狼主場，周五晚在明尼蘇達上演。

NBA季後賽首輪是日戰果：



西岸

湖人 94：85 木狼（場數1：1打和）

雷霆 118：99 灰熊 （雷霆場數領先2：0）



東岸

溜馬 123：115 公鹿（溜馬場數領先2：0）

