NBA總決賽｜溜馬魔幻級大逆轉先下一城　哈利貝頓0.3秒絕殺雷霆

NBA總決賽第一場，溜馬作客贏雷霆111：110。溜馬幾乎全場落後，第四節一度被拋開到15分之差，但他們十分頑強，在尾段不斷追分，並由哈利貝頓（Tyrese Haliburton）在完場前0.3秒射入絕殺，以一分之微險勝雷霆，先下一城。



溜馬在總決賽先下一城，領先場數1：0。（路透社）

今場比賽可以分為兩階段，首階段是第一節至第四節中段，雷霆掌控大局，第二階段是第四節中段起，溜馬發起反擊，神奇地逆轉劣勢。雷霆作為常規賽一哥，第一場坐擁主場優勢，首節很快就入局，拉開到7：1後，雖然一度被溜馬追成10：10，但雷霆很快就再次領先到6分差距，之後兩隊再無試過打平。

雷霆的基捷斯阿歷山大今場射入38分。（路透社）

雷霆主將基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟入全場最高的38分，謝倫威廉斯（Jalen Williams）亦有17分。在第二、三節，雷霆手握主動，逐步拉開至雙位數的領先，尤其在第三節，幾乎全節都領先10分以上。在第四節初段，雷霆仍然氣勢如虹，最多領先過15分。

謝倫威廉斯射入17分。（路透社）

一場看似雷霆會帶到尾的比賽，在第四節中段出現突變！奧比托賓（Obi Toppin）及邁奧斯端拿（Myles Turner）連入兩球三分球，幫溜馬從落後10分變成4分，大大振奮了球隊士氣。溜馬後上之勢凌厲，雷霆全力守住優勢，溜馬落後的分差在4至8分左右上落。

奧比托賓今場8次起手，入了5球三分。（路透社）

完場前2分52秒，基捷斯阿歷山大射入兩個罰球，雷霆領先108：99，似乎穩住了陣腳。然而，溜馬又一波三分攻勢，艾朗尼史密夫（Aaron Nesmith）及林赫特（Andrew Nembhard）連入兩球三分，追至105：108。在比賽的最後兩分鐘，溜馬咬住兩三分的些微落後差距，韌性十足。

當溜馬追到109：110的一分之差後，雷霆的基捷斯阿歷山大及謝倫威廉斯各有一次失機。完場前6.2秒，艾朗尼史密夫搶到防守板籃，溜馬最後一擊，哈利貝頓高速由後場帶上前場，面對卡臣華萊士（Cason Wallace）的防守，這位今季屢次在關鍵時間得分的溜馬球星急停跳投，在完場前0.3秒起手射入，領先111：110。

哈利貝頓0.3秒起手絕殺！（路透社）

【哈利貝頓0.3秒絕殺片段】

溜馬幾乎全場落後打逆境波，兩隊全場只有一次交換領先位置，溜馬全場只有一次領先，而且只領先0.3秒，但這0.3秒就足夠取勝。溜馬最終作客以111：110絕殺雷霆，在7場4勝制中先拔頭籌。

溜馬的得分較平均，6位球員得分上雙，哈利貝頓、艾朗尼史密夫及施亞琴（Pascal Siakam）造出「雙雙」，後者攻入全隊最高的19分。奧比托賓的三分球亦很關鍵，8次起手射入5球，全場有17分進賬。

哈利貝頓與艾朗尼史密夫慶祝。（路透社）

「老友，這就是籃球的樂趣。」贏波英雄哈利貝頓說：「贏波總是很有趣的。」

對於逆境下反勝，溜馬教練卡利斯利（Rick Carlisle）說：「我們對應付這種比賽有豐富經驗。」

雷霆的基捷斯阿歷山大難掩失望，他說：「我們大部分時間都控制住比賽。一場比賽有48分鐘，他們比任何人都更能教會你這一點，而且是以慘痛的方式。」

總決賽第二場繼續由雷霆主場，ViuTV 99台會在香港時間下周一（9日）早上8時起免費直播。